Apple купила фирму, разработавшую методы улучшения качества фотографий

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. Американская корпорация Apple приобрела британскую фирму Spectral Edge, ее разработки могут позволить улучшить качество снимков, которые делают с помощью смартфонов. Об этом сообщил в четверг отраслевой интернет-портал The Verge.

Как он отмечает, сотрудники Spectral Edge занимаются совершенствованием методов обработки данных и совмещения изображения, полученного при фотосъемке через стандартные линзы и инфракрасные. Сотрудники портала констатируют, что указанные технологии, в частности, позволяют делать снимки, на которых цвета более насыщенные.

В публикации подчеркивается, что производители в настоящее время уделяют большое внимание совершенствованию камер в смартфонах. Разработки Spectral Edge могут позволить Apple получить некоторое преимущество. Портал констатирует, что пока нет ясности относительно того, как именно Apple воспользуется технологиями британской фирмы. Американская корпорация чаще всего не разъясняет, по каким причинам она приобретает небольшие компании.

Стоимость сделки не разглашается. Согласно данным агентства Bloomberg, в прошлом году Spectral Edge привлекла финансирование на $5 млн.

Основанная в 1976 году Apple, помимо смартфонов iPhone, производит ноутбуки MacBook, планшетные компьютеры iPad, компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире. Ее рыночная капитализация превышает $1,2 трлн.