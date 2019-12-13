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На Кубани в 2019 году сохранили объемы посева озимых культур на уровне прошлого года

Краснодарский край является основным аграрным регионом страны

КРАСНОДАР, 13 декабря. /ТАСС/. Аграрии на Кубани засеяли под озимые культуры 1,7 млн га в этом году, сообщил ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Этот показатель находится наравне с 2018 годом.

Краснодарский край является основным аграрным регионом страны, эксперты неоднократно называли его гарантом продуктовой безопасности России. Кроме того, Кубань - основной экспортер зерна, основной вид экспортируемой продукции - пшеница.
"Всего этой осенью под урожай 2020 года на Кубани засеяно 1,7 млн гектаров озимых, 1,5 млн из них - пшеница. Как и в прошлые годы, при севе использовались семена кубанской селекции. Поэтому мы рассчитываем на высокий и качественный урожай", - сказал Кондратьев.

Он отметил, что аграрии ведут постоянный мониторинг и после зимы в случае порчи посевов готовы будут пересеять их. "Сейчас аграрии активно готовятся к весенним полевым работам, - закупают семена яровых культур, удобрения для проведения своевременного и качественного сева. Уже сегодня в целом по краю обеспеченность семенами ранних яровых зерновых культур под весенний сев 2020 года превышает 90%", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на Кубани в 2019 году ввели новую меру господдержки - страхование сельхозкультур. На эти цели из федерального и краевого бюджетов были выделены около 340 млн рублей. К 2024 году власти региона планируют увеличить объемы экспорта сельхозпродукции до 3,8 млрд долларов, поставки зерна планируется увеличить с 12,7 млн тонн до 15,5 млн тонн. В 2018 году экспорт зерна составил 10 млн тонн. 

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
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