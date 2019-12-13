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Дума запретила использовать декларации в рамках амнистии капитала как доказательство вины

Согласно документу, сам факт подачи декларации не может служить поводом для возбуждения уголовного дела, равно как и упоминание в декларации подозреваемого или обвиняемого

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Госдума в пятницу приняла закон, согласно которому поданная в рамках амнистии капиталов декларация не может служить доказательством в рамках уголовного дела.

В Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) вносится прямая норма, согласно которой декларация, поданная в ходе амнистии капиталов, а также прилагаемые к ней документы не могут расцениваться как допустимое доказательство в рамках уголовного судопроизводства.

Помимо этого, статья 164 УПК РФ, устанавливающая общие правила производства следственных действий, дополняется запретом на изъятие соответствующей специальной декларации при производстве следственных действий по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательства.

Кроме того, согласно тексту, сам факт подачи декларации также не может служить поводом для возбуждения уголовного дела, равно как и упоминание в декларации подозреваемого или обвиняемого. Вводится прямой запрет на изъятие специальных деклараций. Исключение составляют случаи представления декларации, документов и сведений самим декларантом для приобщения их к уголовному делу.

Институт амнистии капиталов действует с 2015 года, он предусматривает механизм добровольного декларирования своих активов, контролируемых иностранных компаний и счетов в иностранных банках. При этом подавшие декларацию лица освобождаются от административной, налоговой и уголовной ответственности за преступления налоговой направленности. Всего было предусмотрено три этапа декларирования, последний завершится 29 февраля 2020 года.

По словам авторов закона, поводом для его внесения послужили случаи, когда в ходе предварительного следствия и в рамках доследственной проверки декларация, поданная в рамках амнистии капиталов, необоснованно изымалась и использовалась в рамках уголовного дела.

Резонансное дело

Широкий общественный резонанс ранее получило дело совладельца компании "Усть-Луга" Валерия Израйлита. Материалы его добровольной декларации сведений о зарубежных активах стали основой для обвинения в выводе по подложным документам средств, выделенных на развитие порта Усть-Луга. Сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области узнали из переписки, что в начале 2016 года Израйлит подал декларацию об амнистии. После разрешения суда на выемку декларации в ФНС сотрудники УФСБ получили ее. Израйлит был задержан в декабре 2016 года, с 2016 года он находится в СИЗО.

30 октября президиум Верховного суда РФ дал разъяснение об абсолютном запрете использовать декларации, которые были получены в рамках амнистии капиталов как доказательства по уголовным делам. Кроме того, следователи и иные органы не вправе получать доступ к декларациям по амнистии капиталов даже по решению суда.

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