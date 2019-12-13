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Торговая война

Politico: торгпред США и посол КНР в пятницу могут подписать проект части торговой сделки

Согласованный текст первой части сделки может подписать китайский посол в Вашингтоне

ТАСС, 13 декабря. Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и китайский посол в Вашингтоне Цуй Тянькай могут подписать в пятницу проект первой части торгового соглашения между двумя странами. Об этом в четверг сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

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По их данным, "о сделке будет объявлено в пятницу", согласованный текст "может быть подписан китайским послом в Вашингтоне".

Ранее агентство Bloomberg отметило, что президент США Дональд Трамп утвердил положения первой части соглашения с Китаем и это позволит избежать необходимости введения 15 декабря дополнительных американских пошлин на ряд китайских товаров на сумму около $160 млрд. Согласно источникам агентства, Пекин пообещал увеличить объем закупок в США сельскохозяйственной продукции. При этом агентство Reuters назвало конкретную сумму - $50 млрд, которые Китай обязался затратить на эти цели в 2020 году. Стороны также обсудили возможность снижения уже действующих пошлин США на импорт китайских товаров.

В октябре Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин в принципе договорились о заключении первой части торговой сделки и он намерен подписать соответствующий документ с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Чили в середине ноября. Однако этот саммит был отменен из-за антиправительственных протестов в Чили, и новые сроки проведения американо-китайской встречи в верхах до сих не названы.

Президент США в своем Twitter в четверг написал, что США "очень близки к [заключению] большой сделки с Китаем".

Трамп не раз заявлял, что ему не нравится внешнеторговый дефицит в торговле с Китаем, достигающий, по его словам, $500 млрд. Вашингтон и Пекин на протяжении почти всего года вели переговоры по урегулированию торговых споров. США также требуют от КНР обязательств по охране прав на американскую интеллектуальную собственность и предоставлению более широкого доступа к китайскому сектору финансовых услуг.

Теги
СШАКитайТорговая война
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