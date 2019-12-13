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Патрушев: в Карелии повысились темпы строительства жилья, но его пока недостаточно

Секретарь Совета безопасности РФ отметил, что в стране заработала новая схема финансирования жилищного строительства

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Ситуация со строительством нового жилья в Карелии стала лучше, однако его по-прежнему недостаточно. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на заседании возглавляемой им Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия.

"Следует отметить, что хотя в Карелии наметилась положительная динамика по строительству нового жилья, его пока явно недостаточно", - сказал Патрушев, подчеркнув, что эта тема волнует каждого жителя республики. Как напомнил глава госкомиссии, на решение задач в сфере улучшения жилищных условий и создания комфортной среды для проживания Республике Карелия в рамках соответствующего национального проекта только в 2019 г. из федерального бюджета выделено почти 1 млрд рублей.

Патрушев также отметил, что в этом году в стране заработала новая схема финансирования жилищного строительства, призванная защитить людей от избыточных рисков. Однако, продолжил глава госкомиссии, "есть вероятность возрастания стоимости жилья". "В связи с этим нужно принять меры, позволяющие не только увеличить объемы строительства качественного жилья, но и обеспечить его доступность для населения, используя при этом различные стимулирующие механизмы, в том числе ипотеку", - поручил глава госкомиссии.

Он также  потребовал как можно быстрее завершить расселение аварийного жилья в регионе.

Говоря о задачах в жилищной сфере, Патрушев подчеркнул, что "в первую очередь следует обеспечить переселение граждан из аварийного жилья, в котором сегодня проживает 5% населения республики". "Поэтому необходимо не только принять меры по обновлению жилого фонда, но и как можно быстрее завершить переселение граждан из аварийного жилья", - сказал глава госкомиссии.

Он также коснулся вопроса комплексной застройки территорий, отметив, что она должна осуществляться с учетом мнения жителей и сопровождаться созданием удобных общественных пространств, дворов, парков и прогулочных зон. "Одновременно с вводом нового жилья должны строиться школы, больницы, поликлиники, детские сады", - добавил секретарь Совбеза.

"Больше внимания следует уделять развитию коммунальной инфраструктуры", - продолжил Патрушев. Он обратил внимание, что в Карелии необходимо заменить более тысячи километров ветхих сетей водоснабжения и водоотведения, построить или реконструировать порядка 140 канализационных и водоочистных сооружений, провести в населенных пунктах модернизацию имеющихся систем теплоснабжения.

"В целом в работе по реализации [в Карелии] национального проекта "Жилье и городская среда" необходимо добиться своевременного выполнения запланированных мероприятий, повысить эффективность расходования бюджетных средств", - заключил Патрушев.

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