Минпромторг предлагает перенести конкурс по субсидиям по гидроразрыву на I квартал 2020 г.

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает провести конкурс на получение субсидий на разработку комплексов оборудования для гидроразрыва пласта в первом квартале 2020 года, декабрьский отбор признан несостоявшимся, следует из проекта изменений в соответствующее постановление правительства, размещенном на официальном портале проектов.

Предполагалось, что конкурс на выдачу субсидий по оборудованию для ГРП на 400 млн рублей состоится до середины декабря 2019 года.

"Министерство промышленности и торговли РФ в срок не позднее 31 марта 2020 года утверждает конкурсную документацию и проводит конкурсный отбор", - говорится в проекте. В пояснительной записке министерство отмечает, что проводившийся в этому году отбор был признан несостоявшимся.

Министерство предлагает провести конкурс на флот ГРП, под которым обычно понимается комплекс оборудования, необходимого для проведения гидроразрыва. Победитель конкурса, по проекту, должен будет разработать, создать и провести испытания опытного образца флота по гидроразрыву пласта и передать нефтесервисной компании или недропользователю не менее 10 таких флотов до 2026 года. Максимальный срок реализации проекта - до семи лет, в том числе на опытно-конструкторские и технологические работы отводится до трех лет.

Оценку заявок на конкурс предлагается проводить только по объему запрашиваемой субсидии и сроку реализации проекта, документ также предполагает установление повышающего коэффициента 1,1 в методике оценки заявок для оборонно-промышленного комплекса. Конкурс должен проводиться ежегодно.