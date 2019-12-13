Патрушев: переданные на федеральный баланс дороги в Карелии стали одними из лучших в РФ

ТАСС, 13 декабря. Более 700 км дорог Карелии, переданных в федеральную собственность, приведены в нормативное состояние, что сделало их одними из лучших в стране. Об этом заявил в пятницу секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на заседании возглавляемой им Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия.

"Продолжаются ремонт и строительство дорог, мостов [в регионе]. За последнее время в федеральную собственность передано 737 км автодорог республики. Все они приведены в нормативное состояние и по качеству являются одними из лучших в Российской Федерации", - сказал глава госкомиссии. Среди других проектов, на которые обратил внимание Патрушев, - строительство нового аэровокзального комплекса и завершение реконструкции железнодорожного вокзала.

В целом, по словам секретаря Совбеза, несмотря на имеющиеся недостатки в реализации федеральной целевой программы развития Карелии, работа профильной госкомиссии дает положительные результаты. Так, в республике отмечается рост производства в обрабатывающей промышленности и в лесоперерабатывающей отрасли, запущены шесть приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

"В этом году на Сегежском целлюлозно-бумажном комбинате начато создание нового высокотехнологичного производства мешочной бумаги и товарной целлюлозы. Объем инвестиций составит более 55 млрд рублей. Ранее мы об этом и не мечтали - помните, когда начинали работу? А это только один из объектов", - сказал секретарь Совбеза. Улучшились также показатели по аквакультуре и производству щебня, есть успехи в работе целого ряда крупных карельских предприятий.

"Достижения в экономике республики позволили увеличить собственные доходы бюджета, что создаст дополнительные возможности для реализации социальных проектов", - констатировал Патрушев. Он отметил, что хороший импульс дан развитию в Карелии инфраструктуры в сферах здравоохранения, образования, культуры и спорта. "Медицинские учреждения оснащаются высокотехнологичным оборудованием. Только в этом году введено в эксплуатацию 17 фельдшерско-акушерских пунктов. Необходимо в ближайшее время в полной мере обеспечить их медицинским персоналом", - сказал Патрушев, отметив, что для этого надо эффективнее использовать возможности медицинского факультета Петрозаводского государственного университета.

В свою очередь, ввод в строй новых спортивных объектов позволил значительно увеличить количество жителей Карелии, занимающихся спортом, особенно среди молодежи, добавил глава госкомиссии.