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Индекс Мосбиржи превысил отметку в 3000 пунктов

Показатель вырос на 0,58% и достиг 3000,1 пункта

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи в ходе торгов вырос на 0,58% к уровню закрытия предыдущей сессии, до отметки в 3000,1 пункта, свидетельствуют данные Мосбиржи на 11:42 мск.

В последний раз индекс Мосбиржи находился на отметке выше 3000 пунктов 7 ноября 2019 года.

По состоянию на 11:50 мск индекс Мосбиржи замедлил рост до 2998,1 пункта, что на 0,5% выше уровня закрытия предыдущих торгов. В свою очередь индекс РТС вырос на 0,88%, до 1510,07 пункта.

Лидерами роста на торгах являются акции "Распадской" (+2,12%), "Полиметалла" (+2,1%) и "Фосагро" (+2%).

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в феврале 2020 года на бирже ICE в Лондоне растет на 0,93% - до $64,8 за баррель. На этом фоне укрепляется и российская валюта. Так, курс доллара снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,5% и составил 62,54 рубля, а курс евро - на 0,1%, до 69,87 рубля.

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Россия
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