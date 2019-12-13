Перевозки пассажиров скоростными поездами выросли на 13% в январе-ноябре 2019 года

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Перевозки пассажиров скоростными поездами "Ласточка", "Сапсан" и "Стриж" в январе-ноябре 2019 года составили 3,7 млн, что больше результата за аналогичный период прошлого года на 13%, следует из сообщения ОАО "РЖД".

Скоростные поезда "Ласточка" и "Стриж" перевезли свыше 3,2 млн пассажиров (+8%) по маршруту Нижний Новгород - Москва - Нижний Новгород. Из них "Ласточками" перевезено около 2,1 млн пассажиров (+11%), поездами "Стриж" - более 1,1 млн пассажиров (+3%).

Скоростными поездами "Сапсан" по маршруту Санкт-Петербург - Нижний Новгород - Санкт-Петербург перевезено более 498 тыс. пассажиров.

"Российские железные дороги" в ноябре перевезли 97,7 млн пассажиров, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Пассажирооборот в ноябре 2019 года вырос на 2,6% и составил 9,2 млрд пассажиро-километров.

Всего за январь-ноябрь 2019 года отправлено более 1,1 млрд пассажиров, на 3,7% больше, чем в январе-ноябре 2018 года. Пассажирооборот на сети РЖД с начала года вырос на 3,1% к уровню прошлого года и составил 124 млрд пассажиро-километров.