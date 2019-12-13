{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Яндекс" назвал конфликт Rambler и Nginx плохим сигналом для сообщества программистов

Как отметил представитель компании Григорий Бакунов, Nginx является "предметом общей гордости российского open source сообщества"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. "Яндекс" считает плохим сигналом для программистского сообщества ситуацию вокруг конфликта Rambler и компании Nginx, в офисе которой прошла выемка документов по делу о нарушении авторских прав. Об этом заявил директор по распространению технологий "Яндекса" Григорий Бакунов, чьи слова распространила в пятницу пресс-служба ИТ-гиганта.

"События последних дней заставляют нас заявить позицию по новостям вокруг проекта Nginx. Мы в "Яндексе" считаем, что современный интернет невозможен без культуры open source и людей, которые инвестируют свое время в разработку программ с открытым кодом <...>. Важно, чтобы у широкого круга разработчиков сохранялась мотивация выкладывать свои разработки в open source и тем самым совместными усилиями решать сложные задачи. Преследования за открытый код - это очень плохой сигнал сообществу программистов. Мы абсолютно убеждены, что все технологические компании должны поддерживать и развивать open source движение", - сказал Бакунов.

Он отметил, что все используют браузеры с открытым кодом, получают страницы с сервера с открытым кодом, который работает на операционной системе, код которой тоже открыт. "Собственно, большая часть свойств этих программ появились благодаря тому, что разработчики со всего мира могли прочитать их код и предложить подходящие изменения. Гибкость, быстрота и настраиваемость open source программ - это то, что позволяет современному интернету ежедневно совершенствоваться силами тысяч программистов по всему миру", - подчеркнул представитель "Яндекса".

Бакунов заявил, что проект Игоря Сысоева Nginx является "предметом общей гордости российского open source сообщества". Сегодня Nginx используют более чем 30% страниц во всем интернете и почти все крупные интернет-компании.

Источник ТАСС в правоохранительных органах в четверг сообщал, что в офисе Nginx прошла выемка документов, связанная с уголовным делом о нарушении авторских прав. Собеседник агентства пояснил, что причиной для разбирательства стал спор вокруг компьютерной программы. В тот же день Rambler Group заявила о нарушении своих исключительных прав на веб-сервер Nginx, разработанный бывшим сотрудником компании Сысоевым.

Сысоев создал Nginx в 2002 году, еще во время работы в Rambler. Сейчас Nginx является одним из самых популярных веб-серверов в мире, его используют для хостинга самых больших и нагруженных сайтов в интернете - на нем работает треть всех сайтов в мире. Веб-сервер распространялся бесплатно по лицензии с открытым кодом. В 2011 году Сысоев покинул Rambler и основал компанию Nginx, которая стала создавать платные продукты на базе одноименного ПО. В марте 2019 года проект за $670 млн приобрела американская компания F5 Networks.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Цена нефти Brent поднялась выше $65 за баррель впервые с 23 сентября
В фоне роста цен на нефть, курс доллара на Московской бирже опустился на 0,76% - до 62,36 рубля, а курс евро составил 69,74 рубля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС