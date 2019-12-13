"Яндекс" назвал конфликт Rambler и Nginx плохим сигналом для сообщества программистов

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. "Яндекс" считает плохим сигналом для программистского сообщества ситуацию вокруг конфликта Rambler и компании Nginx, в офисе которой прошла выемка документов по делу о нарушении авторских прав. Об этом заявил директор по распространению технологий "Яндекса" Григорий Бакунов, чьи слова распространила в пятницу пресс-служба ИТ-гиганта.

"События последних дней заставляют нас заявить позицию по новостям вокруг проекта Nginx. Мы в "Яндексе" считаем, что современный интернет невозможен без культуры open source и людей, которые инвестируют свое время в разработку программ с открытым кодом <...>. Важно, чтобы у широкого круга разработчиков сохранялась мотивация выкладывать свои разработки в open source и тем самым совместными усилиями решать сложные задачи. Преследования за открытый код - это очень плохой сигнал сообществу программистов. Мы абсолютно убеждены, что все технологические компании должны поддерживать и развивать open source движение", - сказал Бакунов.

Он отметил, что все используют браузеры с открытым кодом, получают страницы с сервера с открытым кодом, который работает на операционной системе, код которой тоже открыт. "Собственно, большая часть свойств этих программ появились благодаря тому, что разработчики со всего мира могли прочитать их код и предложить подходящие изменения. Гибкость, быстрота и настраиваемость open source программ - это то, что позволяет современному интернету ежедневно совершенствоваться силами тысяч программистов по всему миру", - подчеркнул представитель "Яндекса".

Бакунов заявил, что проект Игоря Сысоева Nginx является "предметом общей гордости российского open source сообщества". Сегодня Nginx используют более чем 30% страниц во всем интернете и почти все крупные интернет-компании.

Источник ТАСС в правоохранительных органах в четверг сообщал, что в офисе Nginx прошла выемка документов, связанная с уголовным делом о нарушении авторских прав. Собеседник агентства пояснил, что причиной для разбирательства стал спор вокруг компьютерной программы. В тот же день Rambler Group заявила о нарушении своих исключительных прав на веб-сервер Nginx, разработанный бывшим сотрудником компании Сысоевым.

Сысоев создал Nginx в 2002 году, еще во время работы в Rambler. Сейчас Nginx является одним из самых популярных веб-серверов в мире, его используют для хостинга самых больших и нагруженных сайтов в интернете - на нем работает треть всех сайтов в мире. Веб-сервер распространялся бесплатно по лицензии с открытым кодом. В 2011 году Сысоев покинул Rambler и основал компанию Nginx, которая стала создавать платные продукты на базе одноименного ПО. В марте 2019 года проект за $670 млн приобрела американская компания F5 Networks.