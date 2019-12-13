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Минэнерго планирует завершить в 2019 году регистрацию холдинговых компаний в ГИС ТЭК

Замминистра энергетики Анатолий Тихонов отметил, что без регистрации "субъект ГИС ТЭК, по сути, не в состоянии исполнять свои обязанности по предоставлению информации"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Министерство энергетики России планирует завершить в 2019 году регистрацию крупных холдинговых компаний в государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК). Об этом сказал заместитель министра энергетики России Анатолий Тихонов во время совещания с руководителями компаний ТЭК, его слова приводятся в сообщении Минэнерго.

"Без регистрации субъект ГИС ТЭК, по сути, не в состоянии исполнять свои обязанности по предоставлению информации. Несмотря на предпринятый ряд мер, на данный момент все еще остаются компании, не завершившие этот процесс. Цель совещания именно в том, чтобы завершить регистрацию крупных холдинговый компаний в системе до конца декабря и обеспечить своевременное предоставление информации в ГИС ТЭК за четвертый квартал 2019 года", - подчеркнул замглавы Минэнерго.

Система ГИС ТЭК предназначена для сбора, хранения и обработки информации о состоянии отрасли, оперативного обеспечения органов власти и компаний аналитикой и прогнозами. На ее основе должна осуществляться выработка и реализация управленческих решений.

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