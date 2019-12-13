РБК: российские банки предлагают увеличить период блокировки сомнительных переводов

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российские банки предложили увеличить срок, на который блокируется сомнительный перевод средств, чтобы предотвратить действия мошенников. Об этом в пятницу сообщает РБК со ссылкой на вице-президента Ассоциации банков России (АБР) Алексея Войлукова.

Он рассказал РБК, что планируется увеличить срок блокировки сомнительного платежа, а также возвращать средства отправителю в случае невозможности установления с ним связи.

На сегодняшний день средства могут уйти мошенникам, если клиент в течение двух дней блокировки сомнительной операции не подтвердит перевод, ответив на звонок банка, отмечает издание. Эти изменения в антифрод-законодательство (167-ФЗ) вступили в силу в сентябре 2018 года, говорится в публикации РБК.

Представитель ЦБ не прокомментировал изданию идею изменения механизма проведения сомнительных переводов, однако сказал, что "корректировка действующего механизма противодействия несанкционированным операциям путем увеличения срока приостановки транзакций не принесет положительного эффекта".

В обсуждениях этого предложения участвуют Альфа-Банк и "Открытие", сообщили РБК представители финансовых организаций. По мнению директора по мониторингу операций и диспутам Альфа-банка Алексея Голенищева, нынешнюю схему блокировки нужно либо полностью отменить, либо изменить формулировку так, чтобы возобновление платежа было опциональным. Представитель банка "Открытие" Сергей Селезнев отметил, что кредитная организация поддерживает предложения. ВТБ и Райффайзенбанк, по информации издания, не участвуют в обсуждении этих предложений.