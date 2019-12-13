МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин может принять участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое запланировано на 23 декабря. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Вспоминаем все: от первого замысла до первой поездки

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Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить Вспоминаем все: от первого замысла до первой поездки

"Президент может принять в этом участие", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Железнодорожное движение через Крымский мост планируется открыть 23 декабря. Компания-перевозчик "Гранд сервис экспресс" сообщила, что первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь по Крымскому мосту отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого должно составить 33 часа. Первым по Крымскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост обеспечит бесперебойное транспортное сообщение между Крымом и другими регионами России. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, тогда в церемонии открытия принимал участие российский лидер Владимир Путин.

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