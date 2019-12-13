{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин может принять участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту

Открытие моста запланировано на 23 декабря
Описание
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин может принять участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое запланировано на 23 декабря. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спецпроект на тему
Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить Вспоминаем все: от первого замысла до первой поездки

"Президент может принять в этом участие", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Железнодорожное движение через Крымский мост планируется открыть 23 декабря. Компания-перевозчик "Гранд сервис экспресс" сообщила, что первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь по Крымскому мосту отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого должно составить 33 часа. Первым по Крымскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост обеспечит бесперебойное транспортное сообщение между Крымом и другими регионами России. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, тогда в церемонии открытия принимал участие российский лидер Владимир Путин.

В новость были внесены изменения (13.09 мск) — обновлена информация по тексту.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Цена нефти Brent поднялась выше $65 за баррель впервые с 23 сентября
В фоне роста цен на нефть, курс доллара на Московской бирже опустился на 0,76% - до 62,36 рубля, а курс евро составил 69,74 рубля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС