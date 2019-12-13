Патрушев потребовал восстановить субсидирование авиаперевозок на юг из Карелии

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Субсидирование региональных авиаперевозок из Карелии на южное направление нужно восстановить. Такую задачу поставил в пятницу секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на заседании возглавляемой им Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия.

"Южные маршруты надо оставить, восстановить", - сказал Патрушев.

Перед этим на заседании с соответствующей просьбой к руководителю госкомиссии обратился глава Карелии Артур Парфенчиков. Он отметил, что в перечень субсидируемых в 2020 году из федерального бюджета маршрутов не включены авиаперевозки из Петрозаводска в южном направлении. "Мы просим вас, Николай Платонович, оказать содействие в решении этого вопроса, потому что практически все рейсы были заполнены на 100%", - сказал он.

В свою очередь глава Минтранса РФ Евгений Дитрих отметил, что ранее на этой неделе вопрос в целом о субсидировании региональных перевозок обсуждался на совещании у президента РФ Владимира Путина. "Я пообещал, что мы переделаем программу субсидирования, мы ее переформатируем", - сказал министр.

По его словам, заявок, которые авиакомпании подали на субсидирование по общероссийской программе "ровно вчетверо больше, чем тот объем денег, который у нас есть". "Шестьсот маршрутов авиакомпании заявили в качестве тех, которые можно было бы поддерживать - и новых, и существующих. У нас хватило денег реально, которые были, только на 264 маршрута", - подчеркнул Дитрих. "За счет этих (имеющихся) денег все региональные перевозки в России мы выполнить, наверное, не сможем", - добавил глава Минтранса, отметив, что "только один известный нам человек сумел накормить семью хлебами огромное количество людей". При этом Дитрих заверил, что Минтранс сделает все возможное, чтобы восстановить субсидирование южных маршрутов из Карелии.

Программа субсидирования региональных авиарейсов затрагивает более 240 маршрутов, полеты выполняются 21 компанией, финансирование программы в 2019 году составило 7,8 млрд рублей.