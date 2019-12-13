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Госдума упрощает процедуру достройки проблемных объектов долевого строительства

Законопроект дает возможность использовать средства компенсационного фонда

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Госдума в пятницу одобрила в первом чтении внесение изменений в федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости". Поправки направлены на упрощение процедуры достройки проблемных объектов долевого строительства.

"Прежде всего [законопроект дает] возможность использовать средства компенсационного фонда, который накапливается из взносов застройщиков, на достройку всех объектов вне зависимости от уплаты взносов застройщиком по конкретному объекту... Предлагаем снять ограничения с компенсационного фонда, это более 30 млрд рублей. И в результате вся эта сумма (более 70 млрд руб.) может быть направлена на достройку проблемных объектов, ускорит процедуру выделения таких средств для региональных фондов [защиты прав дольщиков]", - сказал на пленарном заседании глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Он напомнил, что компенсационный фонд включает средства, отчисляемые застройщиками в размере 1,2% от цены каждого заключенного договора. Кроме того, в фонд поступают средства из бюджета РФ и инвестиционный доход от размещения компенсационного фонда.

По словам депутата, документ также предлагает распространить новые нормы законодательства о банкротстве застройщиков на судебные дела, производство по которым началось до 1 января 2018 года. "В том числе мы предлагаем по заявлению фонда [защиты прав дольщиков] прекращать процедуры наблюдения, многие из которых длятся годами <...> и переходить на конкурсное производство", - отметил он.

Как рассказал в свою очередь руководитель рабочей группы президиума генсовета "Единой России" по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский, обманутые дольщики в регионах часто жалуются на затянувшиеся процедуры банкротства и на арбитражных управляющих. Николаев добавил, что законопроект предусматривает более жесткие требования к работе арбитражных управляющих в части установления срока в три дня на предоставление всех документов для принятия решения по финансированию завершения строительства долгостроев.

В поправках также говорится о необходимости оптимизировать работу фонда защиты прав участников долевого строительства, упразднив его дочерние предприятия, так как у фонда возрастает объем осуществляемого строительства. По словам депутата, в 2020 году фонд защиты прав дольщиков планирует восстановить права более 30 тысяч дольщиков в 400 проблемных домах. Согласно пояснительной записке к законопроекту, также предлагается обязать застройщиков ежемесячно актуализировать проектную декларацию. "Это позволит установить единый срок внесения изменений в проектную декларацию застройщиком вне зависимости от изменения конкретных сведений или обстоятельств", - отмечается в документе.

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