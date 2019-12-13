Samsung объявила о продаже миллиона Galaxy Fold

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Об этом сообщил в четверг на конференции TechCrunch Disrupt Berlin президент Samsung Electronics Янг Сон, передает портал TechCrunch.

"Миллион человек захотели пользоваться этим смартфоном стоимостью $2 тыс.", - отметил Янг Сон.

При этом ожидалось, что удастся реализовать около 500 тыс. устройств, отмечает TechCrunch.

Ранее СМИ сообщали, что Samsung в 2020 году планирует продать 6 млн Galaxy Fold.

В России продажи первого складного смартфона Samsung стартовали 25 октября. Стоимость Galaxy Fold составила 159 990 рублей.