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Власти Ростова-на-Дону рассказали, когда в городе появится скоростной трамвай

Как сообщил руководитель департамента транспорта города Христофор Ермашов, проект будет реализован не ранее, чем через пять лет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 декабря. /ТАСС/. Проект пуска скоростного трамвая в Ростове-на-Дону, который планируется осуществить в городе вместо метро, будет реализован не ранее, чем через пять лет. Об этом сообщил руководитель департамента транспорта Ростова-на-Дону Христофор Ермашов.

"Минимум пять лет", - сказал он, отвечая на вопрос главы администрации города Алексея Логвиненко о сроках реализации проекта по строительству линий скоростного трамвая.

При этом, по словам Логвиненко, о точных датах строительства легкого метро в городе говорить еще рано. "Мы переходим к проблеме решения возможного строительства легкого метро в городе Ростове-на-Дону, мы понимаем, что это тяжелый объем финансирования, мы должны будем искать возможность входить в федеральные программы", - подчеркнул сити-менеджер.

Как сообщали ТАСС ранее в пресс-службе администрации города, стоимость проектирования и строительства линий скоростного трамвая в Ростове-на-Дону планируется определить до августа 2020 года, - до этого срока нужно будет разработать предпроектные предложения и составить смету.

"В этом году будет размещен заказ на разработку комплексного развития транспортной инфраструктуры до 2035 года, в соответствии с данной программой предполагается уделить особое внимание развитию легкорельсового метро - скоростного трамвая, рассматриваемого городом как востребованный и имеющий перспективы развития. <...> Внедрение скоростного трамвая позволит снизить проблемы, связанные с транспортными заторами в городе, а также снизить ущерб, связанный с различными негативными аспектами автотранспортной деятельности", - сказал он.

Планы создания метро в Ростове-на-Дону

Изначально, согласно генеральному плану города, в Ростове-на-Дону планировалось построить метро, однако, как сообщили ТАСС в администрации, существующий пассажиропоток является недостаточным для строительства метрополитена в классическом виде, поэтому власти приняли решение о строительстве скоростного трамвая.

Метро в Ростове-на-Дону, городе с населением более 1,1 млн человек, планировалось строить еще с 1970-х годов, однако сначала не хватило средств, потом планы были отложены в связи с распадом СССР. Во второй раз к проекту планировали вернуться после 2010 года. В администрации Ростова-на-Дону было создано управление метро, проведены предпроектные работы на разработку первой линии из девяти станций, связывающих Западный жилой массив с центром города. Стоимость проекта на тот момент оценивалась почти в 77 млрд рублей.

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РоссияРостовская область
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