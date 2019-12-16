"Роснано" рассказала о будущем российской возобновляемой энергетики

Руководитель инвестиционного дивизиона возобновляемых источников энергии (ВИЭ) УК "Роснано" Алишер Каланов, выступая на ежегодной конференции "Будущее возобновляемой энергетики в России", рассказал о результатах программы стимулирования ВИЭ на период до 2024 года и обозначил перспективы развития отрасли до 2035 года.

Первая программа договоров поставки мощности (ДПМ) ВИЭ объемом 5,4 ГВт предопределила облик отрасли: создан большой индустриальный кластер с перспективами на экспортных рынках и потенциалом для российской сферы НИОКР. Задача второй программы ДПМ ВИЭ - до 2035 года усилить сформированные компетенции в области солнечной и ветроэнергетики, увеличить конкурентоспособность отрасли ВИЭ РФ на внутреннем и внешнем рынках и обеспечить экспорт высокотехнологичной продукции и услуг. Принятые Правительством РФ параметры программы поддержки ВИЭ на 2025-2035 годы позволяют построить еще 7-9 ГВт мощностей ВИЭ на оптовом рынке. Алишер Каланов Руководитель инвестиционного дивизиона ВИЭ УК "Роснано"

Помимо оптового рынка ВИЭ, глава инвестдивизиона ВИЭ УК "Роснано" прогнозирует развитие розничного рынка, рынков изолированных энергосистем и микрогенерации по мере совершенствования мер поддержки. "По нашей консервативной оценке, до 2035 года потенциал данных рынков оценивается в объеме до 10 ГВт в дополнение к оптовой генерации. Таким образом, минимальный объем отрасли достигнет 25 ГВт к 2035 году. Суммарный оборот всех существующих рынков отрасли возобновляемой энергетики на этом горизонте оценивается в 2,7 трлн руб.", - заявил он. По словам Каланова, отрасль ВИЭ создает большой инвестиционный спрос как для сектора машиностроения и производителей базовых материалов, так и на услуги инжиниринга, логистики, лизинга, страхования и финансовых организаций. Появление до 15 тыс. новых рабочих мест сформирует спрос на высококвалифицированные кадры и потребует создания новых образовательных программ. А само увеличение доли ВИЭ в энергобалансе стимулирует разработку и внедрение перспективных цифровых технологий отрасли электроэнергетики. Эти факторы в совокупности создадут существенное положительное влияние отрасли ВИЭ на прирост российского ВВП, утверждает менеджер УК "Роснано". На следующем этапе поддержки инвесторы в проекты локализации оборудования будут осваивать новые технологии возобновляемой энергетики, ожидает Алишер Каланов. "Игроки будут думать над увеличением КПД солнечных модулей и габаритов ветроустановок для оптового рынка, внедрением новых материалов и над углублением локализации производимого оборудования. Конкурентное преимущество будут иметь решения ВЭУ свыше 5 МВт, обладающие низкой нормированной стоимостью выработки электроэнергии (LCOE) и перспективой для экспорта", - заявил он. Одновременно будут появляться мультимегаваттные решения для офшорных ветроустановок (морского типа), которые уже имеют широкое применение в мире, а также эффективные ветроустановки средней мощности (около 1 МВт) для розничного рынка.

Описание Завод по производству солнечных модулей "Хевел" © Егор Алеев / ТАСС

"Роснано" - один из лидеров российской возобновляемой энергетики. При участии компании в 2015 году в Чувашии был построен завод компании "Хевел", выпускающий гетероструктурные модули для солнечной генерации объемом в 260 МВт в год. С 2020 года его производственная мощность должна вырасти до 340 МВт. Разработана полностью отечественная технология солнечных батарей с КПД в 23%, входящая в мировую тройку по эффективности. С 2017 года компания активно реализует ряд проектов в области ветроэнергетики, делая ставку на комплексное развитие всех четырех компонентов этого нового промышленного кластера: генерации и производства оборудования, образования и прикладной науки. Так, Фонд развития ветроэнергетики, созданный "Роснано" на паритетной основе с финской "Фортум", обладает крупнейшим портфелем проектов строительства ветропарков - почти 2 ГВт до 2024 года. Первая ветростанция в Ульяновске мощностью 50 МВт была запущена в начале 2019 года. А в октябре Фонд приступил к возведению в Ростовской области Каменской, Сулинской и Гуковской ВЭС суммарной мощностью 300 МВт.

Описание Строительная площадка Сулинской ВЭС © "Роснано"