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Володин сообщил, что Дума 18 декабря может принять закон о виноградарстве и виноделии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что документ, возможно, рассмотрят "в самые последние часы" работы парламента в 2019 году

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Законопроект о развитии виноградарства и виноделия в России может быть принят Госдумой во втором и третьем чтениях 18 декабря, в последний день осенней сессии нижней палаты. Об этом в пятницу сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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"В планах у нас рассмотрение этого законопроекта во втором чтении 18 декабря, - сказал Володин. - А затем после перерыва, если только не будет большого количества поправок внесено в законопроект, и он будет готов для рассмотрения в третьем чтении, возможно, рассмотрим его в самые последние часы работы парламента в этом году".

Документ, напомнил спикер нижней палаты, сейчас проходит обсуждение в регионах. "Мы считаем, что эту работу можно будет завершить до конца года", - отметил он.

"Это серьезный шаг по развитию отрасли: инвестиции, рабочие места. И мы чувствуем свою ответственность, считаем правильным было бы до конца года принять этот законопроект во втором и третьем чтениях", - заключил Володин.

О законопроекте

Документ подготовлен в рамках реализации приоритетного национального проекта "Международная кооперация и экспорт", разработанного во исполнение указа президента РФ от 7 мая 2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". При подготовке законопроекта учтены положения концепции госполитики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 года.

Законопроект определяет, что к субъектам виноградарства и виноделия отнесены виноградарские и винодельческие хозяйства, а также научные, профессиональные и образовательные организации, которые занимаются производством продукции виноградарства и (или) виноделия, ее первичной и последующей переработкой в соответствии с законодательством РФ. При этом из сферы действия законопроекта исключаются граждане, ведущие личное подсобное хозяйство в целях, не связанных с реализацией произведенной продукции виноградарства, а также садоводы и огородники. Устанавливаются требования к учету и хозяйственному использованию виноградопригодных земель, ведению федерального реестра виноградных насаждений, осуществлению инвентаризации и паспортизации виноградных насаждений, требования к безопасности продукции виноградарства.

Законопроектом предусматривается создание Центральной дегустационной комиссии и специализированных дегустационных комиссий виноградовинодельческих зон. Порядок создания и деятельности таких комиссий будет определяться уполномоченным федеральным органом власти. Регламентируется деятельность саморегулируемых организаций (СРО) виноградарей и виноделов.

Госдума приняла законопроект в первом чтении 19 ноября.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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