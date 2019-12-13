Госдума поддержала в I чтении снятие запрета на продажу пива во время футбольных матчей

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о снятия запрета на розничную продажу пива и пивных напитков при оказании услуг общественного питания во время проведения официальных соревнований по футболу (за исключением времени проведения детско-юношеских спортивных мероприятий). Документ инициирован депутатами от фракции ЛДПР: вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым и Дмитрием Свищевым.

Идея законопроекта основана на международной практике и опыте проведения в России чемпионата мира по футболу, указывают авторы документа. Они отмечают, что "исторически пивные компании выступают спонсорами футбольных команд по всему миру (например, "Карлсберг" и футбольный клуб "Ливерпуль", "Хайнекен" и Лига чемпионов УЕФА, пивоваренный завод "Пауланер" и "Бавария","Боруссия" и "Битбаргер").

"Пиво разрешено на футбольных матчах практически во всех европейских странах - в Германии, Англии, Ирландии, Дании, Бельгии, Нидерландах, Швейцарии, Венгрии и во многих других. Производители пива охотно сотрудничают с футбольными клубами и вкладывают в развитие футбола значительные денежные средства, полученные также и в результате разрешенной торговли на стадионах во время матчей", - говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается разрешить розничную продажу пива и пивных напитков организациями и индивидуальными предпринимателями, заключившими договоры с организатором соответствующего спортивного соревнования, в спортивных сооружениях во время матчей, проводимых в рамках официальных соревнований по футболу. Финансовые средства, полученные от реализации пива в спортивных сооружениях, предлагается направлять на развитие детско-юношеского и профессионального спорта. Компетенцией по утверждению правил расходования этих финансовых средств наделяется Минспорт.

"Возвращение на стадионы пивных брендов позволит футбольным клубам увеличить объем средств, направляемых на развитие, популяризацию (пропаганду) в Российской Федерации футбола, включая детско-юношеский футбол, что создаст условия для подготовки футболистов, способных привести российскую сборную по футболу к победам на мировых и европейских чемпионатах", - полагают авторы документа.

Правительство РФ в своем заключении поддержало законопроект.

Игорь Лебедев подчеркнул, что продажа пива и, соответственно, его распитие будет разрешено в подтрибунном пространстве стадионов, в которых есть для этого специально оборудованное помещение. Если стадион не располагает таким помещением, принятый законопроект не будет на него распространяться. Поскольку сейчас запрещена реклама пива при трансляции спортивных соревнований, демонстрация болельщиков с пивом на трибунах может быть сочтена нарушением закона о СМИ, добавил он. Ранее глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев внес в нижнюю палату парламента законопроект, снимающий запрет на такую рекламу.

"Если мы сочтем нужным и необходимым, мы можем ввести ограничение по крепости пива ко второму чтению", - отметил Лебедев, отвечая на вопросы депутатов.

Мнение парламентариев

Фракции КПРФ и "Справедливая Россия" выступили против принятия законопроекта, в "Единой России" мнения разделились.

"Мы имеем законопроект, направленный против государственной стратегии на укрепление здорового образа жизни. В этой связи удивляет правительство, которое действует по принципу "деньги не пахнут". Авторы ссылаются на опыт западных стран. Является ли весь опыт западных стран для нас безусловным аргументом? Тем более в Европе есть опыт продажи определенной травки, свободный, легальный, в Европе есть и особый опыт решения семейно-брачных отношений - нам что, и этот опыт предложите к себе переносить в Россию?", - отметил представитель КПРФ Николай Осадчий.