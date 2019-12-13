Максимальная ставка по рублевым вкладам составила 6,13%

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде декабря не изменилась по сравнению с третьей декадой ноября и осталась на уровне 6,13%, говорится в материалах Банка России.

Для сравнения, во второй декаде ноября ставка находилась на уровне 6,03%, а в первой декаде - 6,17%, свидетельствуют данные ЦБ.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.