{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Динамика ключевой ставки Центробанка
Обновлено 

Банк России понизил ключевую ставку до 6,25%

Ставка снизилась на 25 базисных пунктов
Здание Центробанка РФ Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Здание Центробанка РФ
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Банк России на последнем в этом году заседании совета директоров понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 6,25% годовых на фоне более быстрого замедления инфляции. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

На эту тему
Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

В первом полугодии 2020 года регулятор оценит целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки. Отмечается, что решение будет приниматься с учетом ожидаемой и фактической динамики инфляции "относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте", также будут оценены "риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".

В ЦБ заявили, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Регулятор также отмечает, что продолжают снижаться инфляционные ожидания населения, при этом в целом не изменились ценовые ожидания предприятий.

Центробанк указал на то, в третьем квартале темпы роста российской экономики повысились, однако оценить их устойчивость пока сложно. Риски существенного замедления мировой экономики сохраняются. В ЦБ добавили, что на краткосрочном горизонте над проинфляционными рисками по-прежнему преобладают дезинфляционные, однако действие проинфляционных факторов необходимо учитывать. В пресс-релизе отмечается, что реализованное смягчение денежно-кредитной политики может более существенно повлиять на инфляцию, чем прогнозировал ЦБ. Помимо этого, указывается, что в 2020 году остаются невысокими проинфляционные риски со стороны роста бюджетных расходов, так как "увеличение расходов, вероятно, будет иметь распределенный во времени характер".

Теги
РоссияДинамика ключевой ставки Центробанка
Реклама на ТАСС
Китайский остров Хайнань планирует увеличение числа прямых авиарейсов в Россию
В настоящее время аэропорты острова обслуживают в неделю 28 таких рейсов, в будущем их количество будет расти
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС