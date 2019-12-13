Банк России понизил ключевую ставку до 6,25%

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Банк России на последнем в этом году заседании совета директоров понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 6,25% годовых на фоне более быстрого замедления инфляции. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

В первом полугодии 2020 года регулятор оценит целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки. Отмечается, что решение будет приниматься с учетом ожидаемой и фактической динамики инфляции "относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте", также будут оценены "риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".

В ЦБ заявили, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Регулятор также отмечает, что продолжают снижаться инфляционные ожидания населения, при этом в целом не изменились ценовые ожидания предприятий.

Центробанк указал на то, в третьем квартале темпы роста российской экономики повысились, однако оценить их устойчивость пока сложно. Риски существенного замедления мировой экономики сохраняются. В ЦБ добавили, что на краткосрочном горизонте над проинфляционными рисками по-прежнему преобладают дезинфляционные, однако действие проинфляционных факторов необходимо учитывать. В пресс-релизе отмечается, что реализованное смягчение денежно-кредитной политики может более существенно повлиять на инфляцию, чем прогнозировал ЦБ. Помимо этого, указывается, что в 2020 году остаются невысокими проинфляционные риски со стороны роста бюджетных расходов, так как "увеличение расходов, вероятно, будет иметь распределенный во времени характер".