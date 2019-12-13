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Рубль почти не отреагировал на решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

Как сообщили в Банке России, решение понизить ставку было принято на фоне более быстрого замедления инфляции

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Решение Банка России понизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 6,25% годовых практически не отразилось на динамике курса рубля на Московской бирже, следует из данных торгов на 13:33 мск.

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Решение понизить ставку было принято на фоне более быстрого замедления инфляции, говорится в материалах ЦБ.

До решения регулятора по изменению ставки курс доллара составлял 62,34 рубля, а курс евро - 69,70 рубля. После объявления ЦБ о снижении ключевой ставки курс доллара по данным на 13:35 мск вырос на 4 копейки, до 62,38 рубля, а курс евро - на 3 копейки, до 69,73 рубля.

При этом на 13:50 мск курс доллара в ходе торгов на бирже опустился до отметки в 62,195 рубля, что ниже уровня закрытия предыдущих торгов на 1%. Это стало минимальным значением с 31 июля 2018 года.

Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в первом полугодии 2020 года, сообщается в пресс-релизе регулятора по итогам последнего в этом году заседания совета директоров.

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