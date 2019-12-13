ЦБ прогнозирует инфляцию в России по итогам года в интервале 2,9-3,2%

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Годовая инфляция в России по итогам 2019 года может сложиться в интервале 2,9-3,2%, прогнозирует Банк России. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

"Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. По оценкам на 9 декабря, инфляция составила около 3,4%. По итогам 2019 года Банк России прогнозирует инфляцию в интервале 2,9-3,2%", - сказано в пресс-релизе.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем. При этом, по данным ЦБ, годовая инфляция сложится ниже 3% в I квартале 2020 года, когда эффект повышения НДС выйдет из ее расчета.

Прирост ВВП в 2019 году

Темп прироста российского ВВП в 2019 году может оказаться ближе к верхней границе прогноза Банка России - 0,8-1,3% - с последующим постепенным увеличением до 2-3% в 2020 году.

"Темп прироста ВВП по итогам 2019 года может сложиться ближе к верхней границе диапазона прогноза Банка России - 0,8-1,3%. Это в первую очередь связано с более высоким, чем ожидалось, годовым темпом прироста ВВП в III квартале. Однако устойчивость таких темпов экономического роста пока сложно оценить", - отмечает регулятор.

При этом ЦБ ожидает, что прирост ВВП будет постепенно увеличиваться с 0,8-1,3% в 2019 году до 2-3% в 2022 году.

Цена нефти Urals

Банк России повысил прогноз по цене нефти Urals в 2019 году до $64 с $63 за баррель. Прогноз на 2020 и 2021 годы сохранен на уровне $55 и $50 за баррель соответственно. В 2022 году регулятор ожидает стоимость Urals на уровне $50 за баррель.