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Новый год и Рождество - 2020

Минсельхоз ожидает увеличения поставок мандаринов в Россию накануне Нового года

В ведомстве отметили, что с января по ноябрь 2019 года Турция как основной поставщик увеличила объемы ввоза этих фруктов на 2,1%
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© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Минсельхоз ожидает увеличения объема поставок мандаринов в Россию в предпраздничный период. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"В текущем году в предпраздничный период можно ожидать увеличения поставок мандаринов", - сообщил официальный представитель Минсельхоза.

Он напомнил, что, по данным ФТС России, в 2018 году отмечался рост объемов поставок мандаринов на 10,3%, в то время как среднеконтрактные цены снизились на 3,2%. В декабре 2018 года поставки мандаринов по сравнению с декабрем 2017 года увеличились на 7,1%, при этом среднеконтрактные цены снизились на 5,5%. С января по ноябрь 2019 года рост импорта составил 6,9% относительно аналогичного периода 2018 года.

"Турция как основной поставщик (доля на российском рынке составляет 33,5%) увеличила объемы ввоза мандаринов за указанный период 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 2,1%, в то время как средние контрактные цены снизились на 2,1%", - сообщили в Минсельхозе.

12 декабря 2019 года первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Абхазии Мсауст Шамба сообщил, что экспорт мандаринов из Абхазии в этом году сократился более чем вдвое из-за неурожая, по данным на 12 декабря, вывезено чуть более 6 тыс. тонн.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
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