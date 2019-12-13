Rambler заявил права на веб-сервер Nginx. В чем суть спора?

Rambler Group заявила о нарушении ее исключительных авторских прав на веб-сервер Nginx, который разработал бывший сотрудник компании Игорь Сысоев.
Разбираемся в возникшем корпоративном конфликте.
Что такое Nginx?
Nginx — это одна из самых успешных IT-компаний, созданных российскими программистами. Ее главный продукт — одноименный веб-сервер, то есть программное обеспечение (ПО), которое нужно для работы сайтов в интернете. Сейчас на сервере Nginx работает около 33% всех сайтов в мире (37,7%, по данным портала Netcraft на декабрь 2019 года). Например, его используют такие корпорации, как Netflix, Dropbox, "Яндекс" и, кстати, сам Rambler.
Игорь Сысоев создал веб-сервер Nginx в 2002 году, еще во время работы в Rambler. Изначально ПО распространялось бесплатно по лицензии с открытым кодом. В 2011 году Сысоев уволился и вместе с партнером Максимом Коноваловым основал компанию Nginx Inc. Позднее она стала создавать коммерческие продукты на базе одноименного программного обеспечения.
Весной 2019 года американская компания F5 Networks купила Nginx за $670 млн.
И что произошло?
В четверг, 12 декабря, в московском офисе разработчиков Nginx прошли обыски.
Как объяснил ТАСС источник в правоохранительных органах, они связаны с уголовным делом, возбужденным по ч. 3 ст. 146 УК РФ — нарушение авторских и смежных прав группой лиц в особо крупном размере.
Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала о появившихся в Сети снимках постановления об обыске, из которого следует, что некие "неустановленные лица" в рабочее время по поручению руководства Rambler не позднее 4 октября 2004 года создали "программу для ЭВМ" Nginx. Исходя из трудового договора исключительные права на разработку сохраняются за работодателем. Однако "неустановленные лица" их нарушили, начав распространять ПО в интернете.
Так в чем суть конфликта?
Rambler настаивает, что исключительные права на Nginx принадлежат ему, так как Игорь Сысоев занимался разработкой этого ПО в рамках трудовых отношений с компанией. Сейчас Rambler уступил права на предъявление претензий и исков фирме Lynwood Investments CY Ltd — та и займется разбирательствами по делу.
Игорь Сысоев, в свою очередь, еще в 2012 году в интервью журналу "Хакер" подчеркивал, что работал над Nginx в свободное время. "В России законодательство устроено так, что компании принадлежит то, что сделано в рамках трудовых обязанностей либо по отдельному договору. То есть должен быть договор с человеком, где было бы сказано: нужно разработать программный продукт. В Rambler я работал системным администратором, разработкой занимался в свободное время, продукт с самого начала выпускался под лицензией BSD как открытое программное обеспечение", — объяснял Сысоев.
Что о ситуации говорят в сообществе программистов?
В "Яндексе" назвали конфликт Rambler и Nginx плохим сигналом для сообщества программистов.
"Мы абсолютно убеждены, что все технологические компании должны поддерживать и развивать open source (альтернативное название открытого ПО — прим. ТАСС) движение", — заявил директор по распространению технологий "Яндекса" Григорий Бакунов. Он отметил, что именно гибкость, быстрота и настраиваемость open source программ позволяют современному интернету ежедневно совершенствоваться силами тысяч программистов по всему миру.
Также Бакунов назвал Nginx "предметом общей гордости российского open source сообщества".
В Mail.ru Group тоже выступили за развитие культуры открытого кода и поддержку людей, которые инвестируют время и силы в это направление. При этом в компании подчеркнули, что не комментируют корпоративные споры других участников рынка.