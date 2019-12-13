Rambler заявил права на веб-сервер Nginx. В чем суть спора?

Nginx — это одна из самых успешных IT-компаний, созданных российскими программистами. Ее главный продукт — одноименный веб-сервер, то есть программное обеспечение (ПО), которое нужно для работы сайтов в интернете. Сейчас на сервере Nginx работает около 33% всех сайтов в мире (37,7%, по данным портала Netcraft на декабрь 2019 года). Например, его используют такие корпорации, как Netflix, Dropbox, "Яндекс" и, кстати, сам Rambler.

Игорь Сысоев создал веб-сервер Nginx в 2002 году, еще во время работы в Rambler. Изначально ПО распространялось бесплатно по лицензии с открытым кодом. В 2011 году Сысоев уволился и вместе с партнером Максимом Коноваловым основал компанию Nginx Inc. Позднее она стала создавать коммерческие продукты на базе одноименного программного обеспечения.

Весной 2019 года американская компания F5 Networks купила Nginx за $670 млн.