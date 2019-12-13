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Серийное производство автомобиля Aurus начнется в I квартале 2021 г.

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© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Серийное производство российского автомобиля Aurus начнется в I квартале 2021 г. на заводе Ford Sollers в Елабуге (Татарстан), сообщила пресс-служба Минпромторга по итогам посещения завода главой министерства Денисом Мантуровым.

"Серийное производство автомобилей стартует в первом квартале 2021 года", - говорится в сообщении.

Министерство уточнило, что производство полного цикла включает в себя штамповочное производство, производство двигателей, цех сборки, цех окраски и цех сварки.

В новость были внесены изменения (14.47 мск) — обновлена информация по тексту.

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