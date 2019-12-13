Mail.ru Group выступила в поддержку культуры open source на фоне конфликта Rambler с Nginx

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Mail.ru Group поддерживает культуру открытого кода и людей, инвестирующих силы и время в развитие этого направления, заявили в пятницу в компании. При этом в группе напомнили, что не комментируют корпоративные конфликты.

"Мы убеждены, что культура открытого кода - важнейший залог развития современного интернета и, как следствие, повышения конкурентоспособности нашей страны на ИТ-рынке. Один из главных принципов движения за открытый исходный код - свобода распространения информации. Не считая возможным комментировать корпоративные конфликты между другими участниками рынка, хотим заявить: мы поддерживаем культуру открытого кода и людей, которые инвестируют время и силы в развитие этого направления", - говорится в корпоративном блоге Mail.ru Group.

В компании выразили уверенность, что технологические лидеры должны поддерживать open source и вносить вклад в его развитие и распространение качественных продуктов с открытым кодом. "Это один из самых важных принципов, которые двигают вперед интернет и технологии. <...> Считаем важным сегодня сформулировать позицию компании по развитию открытого исходного кода в России. Mail.ru Group - opensource-компания в своем ДНК", - говорится в сообщении.

Ранее "Яндекс" сообщил, что считает плохим сигналом для программистского сообщества ситуацию вокруг конфликта Rambler и компании Nginx, в офисе которой прошла выемка документов по делу о нарушении авторских прав.

Источник ТАСС в правоохранительных органах в четверг сообщал, что в офисе Nginx прошла выемка документов, связанная с уголовным делом о нарушении авторских прав. Собеседник агентства пояснил, что причиной для разбирательства стал спор вокруг компьютерной программы. В тот же день Rambler Group заявила о нарушении своих исключительных прав на веб-сервер Nginx, разработанный бывшим сотрудником компании Сысоевым.

Сысоев создал Nginx в 2002 году, еще во время работы в Rambler. Сейчас Nginx является одним из самых популярных веб-серверов в мире, его используют для хостинга самых больших и нагруженных сайтов в интернете - на нем работает треть всех сайтов в мире. Веб-сервер распространялся бесплатно по лицензии с открытым кодом. В 2011 году Сысоев покинул Rambler и основал компанию Nginx, которая стала создавать платные продукты на базе одноименного ПО. В марте 2019 года проект за $670 млн приобрела американская компания F5 Networks.