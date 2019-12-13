{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новая система обращения с ТКО

Собянин посетил производственную площадку экотехнопарка "Калуга"

Мэр Москвы отметил, что комплекс позволит значительно снизить объем захоронения твердых бытовых отходов
Мэр Москвы Сергей Собянин Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Столичный комплекс городского хозяйства завершил первый этап создания инновационного комплекса по сортировке, переработке и размещению отходов - экотехнопарка "Калуга" в Износковском районе Калужской области. В пятницу объект посетили заместитель председателя правительства России Алексей Гордеев, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

"Мы завершили создание первого этапа парка, одного из самых современных в нашей стране, который соответствует всем санитарным и экологическим требованиям. Создана система мусоросортировки и переработки, которая позволяет максимально отделять все полезные фракции бытовых отходов и пускать в дальнейшую переработку. Созданы современные технокарты, которые полностью защищают природу от вредного воздействия - тройная система защиты, фильтрации, очистных сооружений", - сказал Собянин.

Он отметил, что в экотехнопарке будет работать система экомониторинга воздуха и земли на уровне 150, 70 и 25 м. По словам мэра, такой комплекс позволит значительно снизить объем захоронения твердых бытовых отходов. "На этой площадке мы будем отрабатывать самые современные решения в области переработки отходов, все задумки, которые есть в стране, будем создавать здесь, чтобы максимально быстро модернизировать эту сложную отрасль", - добавил Собянин.

Гордеев отметил, что комплекс уникален тем, что он позволит вернуть в экономику страны переработанные вторичные ресурсы, кроме того, здесь налажена система контроля защиты экологии. "Мы здесь со специалистами Росприроднадзора, и я подтверждаю, все эти приборы здесь работают, они соответствуют мировым стандартам. Все будет наблюдаться в режиме онлайн", - добавил он. Зампред правительства отметил, что в экотехнопарке применяются наработки разных стран, в том числе немецкие и российские.

Артамонов сообщил, что экотехнопарк создаст большое количество новых рабочих мест в Калужской области и принесет прибыль бюджету региона.

"Мы решили предложить Москве создать у нас современное безопасное производство, которое бы позволяло решать проблему утилизации отходов для столицы, а у нас появился бы хороший инвестиционный проект с большим количеством привлекательных рабочих мест, хорошей налоговой базой. Сами мы бы не потянули такой проект, он очень дорогостоящий, здесь огромное количество природоохранных мероприятий", - пояснил губернатор.

Он заявил, что подобные проекты стоит тиражировать по всей стране.

Об экотехнопарке

Как уточняется в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, на сегодняшний день экотехнопарк плотностью готов к приему отходов. В рамках первого этапа реализации проекта была создана площадка площадью 128 га для приема, сортировки, переработки и размещения отходов IV-V классов опасности - малоопасных и практически неопасных отходов. Общая площадь территории под размещение неутилизируемых компонентов - 26,6 га.

Мощность сортировочных линий составляет 1 млн тонн в год, в ходе сортировки здесь можно будет извлечь черные и цветные металлы, стекло, бумагу, пластик и электронный лом. Ожидается, что из поступающих отходов около 25% (250 тыс. тонн в год) пойдет на переработку, остальной объем будет размещаться на специальных площадках.

Чтобы размещаемые на площадках отходы не приносили вред окружающей среде, они будут защищены тремя слоями геосинтетических материалов. Первый слой - водонепроницаемые маты из бентонитовой глины, которые обеспечивают защиту, аналогичную естественному слою глины толщиной в 1 м. Причем возможные разрывы этого слоя самостоятельно затягиваются. Второй слой - мембрана толщиной 2 мм из твердого пластика, третий - мат 3D - это рифленое покрытие, распределяющее нагрузку между слоями.

Отходы будут уплотняться специальным катком и пересыпаться грунтом, что позволит не привлекать внимание грызунов и птиц. А система защиты исключает попадание фильтрата, осадков, дождевой и талой воды куда-либо кроме очистных сооружений. Производительность системы очистных сооружений фильтрата составит 400 куб. м в сутки, дождевых стоков - 1,2 тыс. куб. м. На них применены немецкие очистные сооружения Wehrle с системой обратного осмоса.

Отмечается, что после очистки в воде можно будет разводить рыбу. Кроме того, в перспективе на территории комплекса планируется создать предприятия по переработке вторичного сырья и производство товаров народного потребления, например, пластиковых люков, труб, заборов.

Уточняется, что более половины оборудования, установленного на сортировочном комплексе, отечественное, в том числе кабины сортировки и сепараторы черных металлов, среди импортного оборудования - разрыватели пакетов, вибрационные сепараторы, брикетировочные прессы и прочее. По периметру и на объектах экотехнопарка установлено более 600 видеокамер, таким образом на территории исключено складирование нелегального мусора. Номера мусоровозов на въезде будут считываться автоматически, шлагбаум открывается только для тех машин, которые внесены в базу данных. Также работает визуальный и радиационный контроль мусоровозов.

О рабочих местах

На предприятии будет создано около 600 новых рабочих мест, уже сегодня в экотехнопарк трудоустроились 151 человек, преимущественно жители ближайших районов. Средняя зарплата работников составит 40-45 тыс. рублей, что несколько выше средней зарплаты в Калужской области. Кроме того, экотехнопарк участвует в программах развития района - строительстве новых дорог, благоустройстве населенных пунктов.

Расстояние от Москвы до комплекса "Калуга" составляет 180 км. В 2019 году была обеспечена его доступность со стороны Минского шоссе - выполнен ремонт 22 км дорог, что также улучшило транспортную ситуацию у близлежащих населенных пунктов и позволило жителям деревни Михали круглогодично выезжать на Минское шоссе.

В IV квартале 2020 года планируется завершить реконструкцию 35-километрового участка дороги для возможности подъезда к экотехнопарку со стороны Варшавского шоссе. В рамках работ будет создано три мостовых сооружения, 6,7 км автомобильных дорог в объезд населенных пунктов, установлены шумозащитные экраны, проведен ремонт дорог и обустройство освещения в населенных пунктах Гусево, Гиреево и Шанский Завод.

Теги
Артамонов, Анатолий ДмитриевичСобянин, Сергей СеменовичРоссияКалужская областьНовая система обращения с ТКО
Реклама на ТАСС
Россельхознадзор пока не планирует переговоры с Эквадором по поставкам бананов
Ранее в продукции была обнаружена многоядная муха-горбатка
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС