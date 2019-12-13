Собянин посетил производственную площадку экотехнопарка "Калуга"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Столичный комплекс городского хозяйства завершил первый этап создания инновационного комплекса по сортировке, переработке и размещению отходов - экотехнопарка "Калуга" в Износковском районе Калужской области. В пятницу объект посетили заместитель председателя правительства России Алексей Гордеев, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

"Мы завершили создание первого этапа парка, одного из самых современных в нашей стране, который соответствует всем санитарным и экологическим требованиям. Создана система мусоросортировки и переработки, которая позволяет максимально отделять все полезные фракции бытовых отходов и пускать в дальнейшую переработку. Созданы современные технокарты, которые полностью защищают природу от вредного воздействия - тройная система защиты, фильтрации, очистных сооружений", - сказал Собянин.

Он отметил, что в экотехнопарке будет работать система экомониторинга воздуха и земли на уровне 150, 70 и 25 м. По словам мэра, такой комплекс позволит значительно снизить объем захоронения твердых бытовых отходов. "На этой площадке мы будем отрабатывать самые современные решения в области переработки отходов, все задумки, которые есть в стране, будем создавать здесь, чтобы максимально быстро модернизировать эту сложную отрасль", - добавил Собянин.

Гордеев отметил, что комплекс уникален тем, что он позволит вернуть в экономику страны переработанные вторичные ресурсы, кроме того, здесь налажена система контроля защиты экологии. "Мы здесь со специалистами Росприроднадзора, и я подтверждаю, все эти приборы здесь работают, они соответствуют мировым стандартам. Все будет наблюдаться в режиме онлайн", - добавил он. Зампред правительства отметил, что в экотехнопарке применяются наработки разных стран, в том числе немецкие и российские.

Артамонов сообщил, что экотехнопарк создаст большое количество новых рабочих мест в Калужской области и принесет прибыль бюджету региона.

"Мы решили предложить Москве создать у нас современное безопасное производство, которое бы позволяло решать проблему утилизации отходов для столицы, а у нас появился бы хороший инвестиционный проект с большим количеством привлекательных рабочих мест, хорошей налоговой базой. Сами мы бы не потянули такой проект, он очень дорогостоящий, здесь огромное количество природоохранных мероприятий", - пояснил губернатор.

Он заявил, что подобные проекты стоит тиражировать по всей стране.

Об экотехнопарке

Как уточняется в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, на сегодняшний день экотехнопарк плотностью готов к приему отходов. В рамках первого этапа реализации проекта была создана площадка площадью 128 га для приема, сортировки, переработки и размещения отходов IV-V классов опасности - малоопасных и практически неопасных отходов. Общая площадь территории под размещение неутилизируемых компонентов - 26,6 га.

Мощность сортировочных линий составляет 1 млн тонн в год, в ходе сортировки здесь можно будет извлечь черные и цветные металлы, стекло, бумагу, пластик и электронный лом. Ожидается, что из поступающих отходов около 25% (250 тыс. тонн в год) пойдет на переработку, остальной объем будет размещаться на специальных площадках.

Чтобы размещаемые на площадках отходы не приносили вред окружающей среде, они будут защищены тремя слоями геосинтетических материалов. Первый слой - водонепроницаемые маты из бентонитовой глины, которые обеспечивают защиту, аналогичную естественному слою глины толщиной в 1 м. Причем возможные разрывы этого слоя самостоятельно затягиваются. Второй слой - мембрана толщиной 2 мм из твердого пластика, третий - мат 3D - это рифленое покрытие, распределяющее нагрузку между слоями.

Отходы будут уплотняться специальным катком и пересыпаться грунтом, что позволит не привлекать внимание грызунов и птиц. А система защиты исключает попадание фильтрата, осадков, дождевой и талой воды куда-либо кроме очистных сооружений. Производительность системы очистных сооружений фильтрата составит 400 куб. м в сутки, дождевых стоков - 1,2 тыс. куб. м. На них применены немецкие очистные сооружения Wehrle с системой обратного осмоса.

Отмечается, что после очистки в воде можно будет разводить рыбу. Кроме того, в перспективе на территории комплекса планируется создать предприятия по переработке вторичного сырья и производство товаров народного потребления, например, пластиковых люков, труб, заборов.

Уточняется, что более половины оборудования, установленного на сортировочном комплексе, отечественное, в том числе кабины сортировки и сепараторы черных металлов, среди импортного оборудования - разрыватели пакетов, вибрационные сепараторы, брикетировочные прессы и прочее. По периметру и на объектах экотехнопарка установлено более 600 видеокамер, таким образом на территории исключено складирование нелегального мусора. Номера мусоровозов на въезде будут считываться автоматически, шлагбаум открывается только для тех машин, которые внесены в базу данных. Также работает визуальный и радиационный контроль мусоровозов.

О рабочих местах

На предприятии будет создано около 600 новых рабочих мест, уже сегодня в экотехнопарк трудоустроились 151 человек, преимущественно жители ближайших районов. Средняя зарплата работников составит 40-45 тыс. рублей, что несколько выше средней зарплаты в Калужской области. Кроме того, экотехнопарк участвует в программах развития района - строительстве новых дорог, благоустройстве населенных пунктов.

Расстояние от Москвы до комплекса "Калуга" составляет 180 км. В 2019 году была обеспечена его доступность со стороны Минского шоссе - выполнен ремонт 22 км дорог, что также улучшило транспортную ситуацию у близлежащих населенных пунктов и позволило жителям деревни Михали круглогодично выезжать на Минское шоссе.

В IV квартале 2020 года планируется завершить реконструкцию 35-километрового участка дороги для возможности подъезда к экотехнопарку со стороны Варшавского шоссе. В рамках работ будет создано три мостовых сооружения, 6,7 км автомобильных дорог в объезд населенных пунктов, установлены шумозащитные экраны, проведен ремонт дорог и обустройство освещения в населенных пунктах Гусево, Гиреево и Шанский Завод.