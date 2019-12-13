Глава Нацбанка Грузии заявил, что страна потеряла $300 млн из-за отмены авиасообщения с РФ

ТБИЛИСИ, 13 декабря. /ТАСС/. Грузия потеряла $300 млн из-за отмены в июле прямого авиасообщения с РФ. Об этом в пятницу заявил глава Нацбанка республики Коба Гвенетадзе, выступая в парламенте.

Временный запрет на авиасообщение с Грузией. Что нужно знать туристам?

"По нашим подсчетам, из-за авиасанкций наша страна получила доход от сферы туризма на $300 млн меньше. Заявления о прекращении Россией авиасообщения, а также распространение информации о введении других формальных или неформальных торговых санкций создали ожидания обесценивания обменного курса", - сказал Гвенетадзе.

В октябре премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что бюджет страны после введения запрета на авиасообщение с Россией потерял $350 млн.