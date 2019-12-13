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Китайский остров Хайнань планирует увеличение числа прямых авиарейсов в Россию

В настоящее время аэропорты острова обслуживают в неделю 28 таких рейсов, в будущем их количество будет расти

ХАЙКОУ /Китай/, 13 декабря. /ТАСС/. Китайская южная провинция Хайнань намерена расширить сеть прямого авиасообщения с Россией. Как сообщила заведующая отделом пропаганды парткома КПК провинции Сяо Инцзы на встрече с генеральным директором ТАСС Сергеем Михайловым, в настоящее время аэропорты острова обслуживают в неделю 28 таких рейсов, в будущем их количество будет только расти.

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В настоящее время Хайнань и Россию связывают прямые рейсы по 19 направлениям, включая полеты в Москву, Санкт-Петербург и другие российские крупные города, известные своими достопримечательностями", - сказала Сяо Инцзы. "В неделю у нас 28 рейсов, то есть порядка четырех рейсов в день", - уточнила она.

По словам Сяо Инцзы, в прошлом году количество российских туристов, посетивших Хайнань, превысило 250 тыс. человек. "В этом году, как ожидается, этот показатель достигнет 300 тыс. В этой связи мы ожидаем, что и количество направлений прямого авиасообщения в будущем будет увеличиваться", - резюмировала завотделом пропаганды.

Одним из последних открытых прямых направлений между РФ и китайским островом стал рейс Москва - Хайкоу (административный центр провинции Хайнань), который будет обслуживать авиакомпания Hainan Airlines. Первый вылет из Хайкоу запланирован на 25 декабря, обратный рейс отправится из российской столицы 26 декабря.

К 2025 году власти Хайнаня поставили задачу превратить провинцию в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи": природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают туристов со всего мира.

В 2018 году остров посетили свыше 76 млн китайских и иностранных туристов, а за первую половину этого года турпоток на Хайнане составил 38,6 млн человек, что на 6% превысило показатель за аналогичный период прошлого года.

Теги
РоссияКитайХайнань
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