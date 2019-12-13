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ФСИН выявила поставки фальсифицированного молока в исправительные учреждения 10 регионов

Сейчас проводится изъятие и замена продукта

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний выявила поставки фальсифицированного молока в исправительные учреждения 10 регионов по вине недобросовестных поставщиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-бюро ФСИН.

"Сотрудники ФСИН во время проверок территориальных органов выявили факт поставки одним из поставщиков фальсифицированного молока, которое не соответствует по своим заявленным свойствам основным документам, устанавливающим требования к оценке качества, безопасности молочной продукции, - сообщили во ФСИН. - Ультрапастеризованное молоко с наличием сухого молока и компонентами растительного происхождения, чего не должно быть в натуральном коровьем молоке, попало в учреждения по вине недобросовестных поставщиков и производителей". По информации ФСИН, сейчас проводится изъятие и замена молока.

В ведомстве сообщили, что само по себе молоко безопасно, но его закупали для нужд учреждений как натуральное коровье молоко, а в итоге в его составе оказались сухое молоко, растительные масла и жиры на растительной основе, что не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" и ГОСТ 31450-2013 на молоко питьевое.

"После выявленного факта ФСИН России проверила ряд поставок этого производителя и других поставщиков и предприятий, вырабатывавших аналогичную продукцию. Исследования молока проводились путем направления образцов в подведомственные Россельхознадзору организации" - сообщили в ФСИН. Результаты исследований проб молока показали на сегодняшний день наличие фальсификата в учреждениях 10 территориальных органов ФСИН России.

Ведомство продолжает проверки, многие поставщики уже согласились заменить молоко.

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Россия
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