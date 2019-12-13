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Депутаты предлагают ввести квоты на импорт бутилированного вина в Россию

Это позволит защитить отечественный рынок от низкокачественной продукции

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Депутаты предлагают ввести квоты на импорт бутилированного вина в Россию для защиты отечественного рынка от низкокачественной продукции. Об этом говорится в проекте поправок, которые предлагают внести в законопроект о развитии виноградарства и виноделия депутаты партии "Единая Россия" Наталия Боева, Елена Бондаренко и Ольга Тимофеева.

"Установление квотирования ежегодного объема импорта бутилированного вина на территорию Российской Федерации", - отмечается в документе.

Обоснованием для принятия такой меры, по мнению депутатов, является ввоз на территорию России низкокачественного импортного вина и винных напитков нижнего ценового сегмента и снижение спроса на отечественную винодельчкескую продукцию, а также необходимость принятия мер по защите отечественного рынка вина. "Достигаемая цель: защита рынка Российской Федерации от импортной продукции низкого качества; дополнительная мера поддержки отечественных производителей винодельческой продукции; поддержка политики импортозамещения", - говорится в проекте.

Депутат Боева также предлагает установить по решению годовые квоты объема импорта бутилированного вина для организаций-импортеров. При этом предполагается, что порядок установления квот объема импорта вина будет устанавливаться правительством России с учетом количества ввезенного на территорию России вина за предшествующие три года.

О законопроекте

Законопроект о развитии виноградарства и виноделия в России подготовлен в рамках реализации приоритетного национального проекта "Международная кооперация и экспорт", разработанного во исполнение указа президента РФ от 7 мая 2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". При подготовке законопроекта учтены положения концепции госполитики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 года.

Законопроект определяет, что к субъектам виноградарства и виноделия отнесены виноградарские и винодельческие хозяйства, а также научные, профессиональные и образовательные организации, которые занимаются производством продукции виноградарства и (или) виноделия, ее первичной и последующей переработкой в соответствии с законодательством РФ. При этом из сферы действия законопроекта исключаются граждане, ведущие личное подсобное хозяйство в целях, не связанных с реализацией произведенной продукции виноградарства, а также садоводы и огородники. Устанавливаются требования к учету и хозяйственному использованию виноградопригодных земель, ведению федерального реестра виноградных насаждений, осуществлению инвентаризации и паспортизации виноградных насаждений, требования к безопасности продукции виноградарства.

Законопроектом предусматривается создание Центральной дегустационной комиссии и специализированных дегустационных комиссий виноградовинодельческих зон. Порядок создания и деятельности таких комиссий будет определяться уполномоченным федеральным органом власти. Регламентируется деятельность саморегулируемых организаций (СРО) виноградарей и виноделов.

Госдума приняла законопроект в первом чтении 19 ноября.

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