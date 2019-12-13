Молдавия и Украина договорились о взаимной поддержке на случай перебоев в поставках газа

КИШИНЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Молдавия и Украина в пятницу в Кишиневе подписали меморандум о взаимопомощи на случай перебоев в поставках газа после 1 января 2020 года, когда истекает контракт на транзит топлива из России по территории Украины. Об этом журналистам сообщил министр экономики и инфраструктуры республики Анатолий Усатый.

"Договорились, что в случае кризиса в поставках газа наши операторы предпримут совместные усилия для его преодоления, а также ни в какой форме не допустят приостановку в снабжении газом потребителей пострадавшей стороны", - сказал он. С украинской стороны документ подписал заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Константин Чижик.

Ранее глава компании "Нафтогаз" Андрей Коболев на странице в Facebook написал, что в подземных хранилищах Украины накоплено достаточно газа, чтобы "подстраховать" Молдавию. Кишинев со своей стороны готовится импортировать российский газ по газопроводу "Турецкий поток". Для этого модернизируется магистральный газопровод Шебелинка - Днепропетровск - Кривой-Рог - Измаил, который будет работать в реверсном режиме.