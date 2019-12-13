ЦБ видит потенциал для дальнейшего снижения кредитных ставок в России

"По нашим оценкам, пока сохраняется некоторый потенциал дальнейшего снижения кредитных ставок. Мы будем оценивать, как происходит дальнейшая подстройка денежно-кредитных условий, как постепенно изменяются процентные ставки на разных сегментах рынка, как изменяются денежно-кредитные показатели, как это будет отражаться далее на экономических показателях и динамике цен. Это продолжительный постепенный процесс", - сказала она.

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Потенциал для дальнейшего снижения кредитных ставок в России пока сохраняется. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в пятницу на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Также Набиуллина отдельно отметила произошедшее снижение ставки по ипотеке. "Ставка по ипотечным жилищным кредитам, выданным в октябре, снизилась до 9,4% годовых по сравнению с 10,6% в мае. При этом реальные ставки по депозитам остаются положительными с учетом прогноза инфляции, что поддерживает привлекательность сбережений", - сказала она.

Ипотечные кредиты

Набиуллина сообщила, что темпы роста ипотеки будут оставаться высокими, ЦБ видит потенциал для снижения ипотечных ставок до 7-8%.

"Что касается темпов развития ипотеки, они, действительно, высокие, и высокими будут оставаться, на наш взгляд. Потенциал роста ипотеки есть. Последние данные по ипотеке: ставка по ипотеке - 9,4%. Если говорить формально, это исторически низкий уровень. Предыдущий минимум был 9,41%, это данные ноября. Мы думаем, что в декабре ставка будет еще ниже, и видим потенциал снижения ставки до 7-8%", - сказала глава регулятора.

Темпы роста ипотеки, по ее словам, и дальше будут достаточно высокими. Оценка ЦБ на следующий год не пересматривалась, и составляет около 20%, сейчас темпы роста равняются 17%. Для регулятора важно сохранить высокое качество ипотечных кредитов, поэтому с рынком ЦБ обсуждает и введение показателя долговой нагрузки при выдаче ипотечных кредитов, сообщила она.

Набиуллина добавила, что Банк России видит целесообразность введения контроля долговой нагрузки для ипотечных заемщиков.

"Мы, действительно, видим целесообразность, чтобы ввести контроль долговой нагрузки при выдаче ипотечных кредитов. Мы обсуждаем это с рынком. Не важно, по какому поводу растет долговая нагрузка людей, если они не смогут обслуживать кредит", - сказала Набиуллина.

По ее словам, при выдаче ипотечного кредита банки должны оценивать долговую нагрузку.

"Банки должны исходить из того, что долговая нагрузка не чрезмерна, что люди могут обслуживать этот кредит, а не удовлетворяются только тем, что в залоге есть жилье. Поэтому мы считаем, что надо постепенно вводить и этот коэффициент", - отметила Набиуллина.

Российские банки с 1 октября обязаны рассчитывать для заемщиков показатель долговой нагрузки (ПДН) при принятии решения о необеспеченном кредите на сумму от 10 тыс. рублей. Также регулятор установил надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня показателя долговой нагрузки и полной стоимости кредита. Рост коэффициентов риска означает, что банку для обеспечения выдаваемых кредитов будет требоваться больше капитала, чем раньше. Это делает наращивание кредитования менее выгодным.

Такие меры приняты Банком России для того, чтобы не допустить "разрастания пузыря" на рынке необеспеченного потребительского кредитования.

Ключевая ставка

В Банке России также сообщили, что видят пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки в течение первого полугодия 2020 года, однако будут всесторонне оценивать оправданность этого шага.

"Мы сегодня сказали, что будем оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в течение первого полугодия 2020 года. Учитывая, что в предыдущие два раза после похожего сигнала мы снижали ключевую ставку уже на следующем заседании... отмечу: эта формулировка означает, что мы по-прежнему видим пространство для некоторого снижения ключевой ставки, но и в феврале, и на последующих заседаниях мы в очередной раз будем всесторонне оценивать оправданность и своевременность такого шага, исходя из всего комплекса новых данных, которые к тому времени получим", - сказала она

"Наш сигнал не предполагает неизбежное снижение ставки ни в феврале, ни даже в первом полугодии [2020 года]. Дальнейшее снижение ставки станет возможным лишь в том случае, если наш анализ подтвердит, что это необходимо для возвращения инфляции к цели Банка России вблизи 4%", - пояснила Набиуллина.

Совет директоров Банк России 13 декабря на последнем в 2019 году заседании понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 6,25% годовых. Это снижение стало пятым подряд в 2019 году: 14 июня, 26 июля, 6 сентября и 25 октября ставка снижалась - до 7,5%, а затем до 7,25%, 7% и 6,5% годовых. Регулятор принимал эти решения, отмечая замедление инфляции и рассчитывая на возвращение показателя к уровню 4% в начале 2020 года.

Прогноз

Банк России будет продолжать анализ возможности публикации прогноза по ключевой ставке.

"Мы все время обсуждаем этот вопрос. Действительно, он возникает постоянно, есть плюсы и минусы… Сейчас, как и прежде, оцениваем, что минусы преобладают над плюсами. Безусловно, будем продолжать этот анализ, со временем оценка может измениться, хотя пока не знаю, насколько она изменится", - сказала Набиуллина.