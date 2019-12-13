ЦБ будет уточнять прогноз цены на нефть исходя из развития договоренности ОПЕК+

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Банк России будет корректировать прогноз цен на нефть исходя из дальнейшего развития договоренностей ОПЕК+ и спроса на энергоносители. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Пока мы сохраняем консервативную предпосылку по ценам на нефть в прогнозе, их снижение до $55 за баррель в 2020 году и до $50 в 2021 году и далее. Мы будем уточнять этот взгляд исходя, в том числе, из дальнейшего развития договоренности ОПЕК+ и мирового спроса на энергоносители", - сказала она.

Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании пересмотрел прогноз по цене нефти Urals в 2019 году до $64 с прежних $63 за баррель. В то же время прогноз на 2020 год и на 2021 год сохранился на уровне $55 и $50 за баррель соответственно. В 2022 году регулятор ожидает стоимость барреля Urals на уровне $50.

Страны ОПЕК+ с участием России на встрече в Вене в начале декабря приняли решение увеличить объем сокращения добычи нефти на первый квартал 2020 года на 0,5 млн баррелей в сутки - до 1,7 млн баррелей в сутки. Квота России увеличена с 228 тыс. до 300 тыс. баррелей в сутки к уровню принятого за базу октября 2018 года.

Ставка ФРС США

Набиуллина сообщила, что Банк России не ожидает в следующем году изменения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.

"Мы учли последние решения ФРС и на следующий год не ожидаем изменения ставки ФРС. Это заложено в нашем прогнозе", - сказала она.

Ранее, 11 декабря, ФРС США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную на уровне 1,5-1,75%.