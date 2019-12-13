"Нафтогаз" создаст информационный штаб в случае прекращения транзита из России

КИЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" заявила, что в случае прекращения транзита газа через украинскую территорию с 1 января 2020 года она создаст информационный штаб для отслеживания ситуации и реагирования на нее.

"Мы готовимся к работе в сложных информационных условиях, - цитирует в пятницу агентство УНИАН представителя компании. - Надеемся, что новый оператор ГТС Украины и "Газпром" подпишут контракт вовремя, и январь начнется спокойно. Но если этого не случится, мы должны быть готовы быстро и качественно информировать людей о том, что происходит".

В случае прекращения транзита российского газа через территорию Украины при компании "Нафтогаз" заработает информационный штаб, который будет мониторить и давать информацию о текущей ситуации с транспортировкой газа и украинскими хранилищами, сообщили в компании.

Контракт на поставку и транзит газа через Украину между "Газпромом" и "Нафтогазом" заканчивается 31 декабря 2019 года. Россия, Украина и Еврокомиссия ведут консультации по транзиту российского газа в ЕС через украинскую территорию в период с 2020 года, хотя диалог осложняют судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Москва предлагает "пакетное решение", которое включает мировое соглашение по судебным спорам и прямые закупки газа по сниженным тарифам. В качестве запасного варианта Россия готова продлить действующий транзитный договор на 2020 год. Однако Украина считает неприемлемым отказ от судебных разбирательств и подписание краткосрочного контракта.

В пятницу в Вене представители "Газпрома" и "Нафтогаза" проводят очередные переговоры по сотрудничеству в газовой сфере.