"Газпром нефть" провела размещение облигаций на 20 млрд рублей со ставкой 7,15%

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. "Газпром нефть" закрыла книгу заявок на размещение биржевых облигаций серии 003Р-02R объемом 20 млрд рублей со сроком погашения в 10 лет. Ставка из-за высокого спроса была снижена на 25 пунктов, до 7,15%, сообщила компания.

"Высокий спрос на облигации со стороны инвесторов и переподписка более чем в четыре раза от первоначального объема книги заявок позволила "Газпром нефти" снизить ставку до 7,15% годовых - на 25 базисных пунктов ниже верхней границы первичного диапазона. Интерес рынка к облигациям компании обеспечил увеличение объема размещения до 20 млрд, что в два раза превышает изначально установленный ориентир", - говорится в сообщении.

Изначально ориентир ставки составлял 7,2-7,4% годовых, а объем размещения - 10 млрд рублей. Организаторами выпуска стали "Сбербанк КИБ" (агент по размещению), Газпромбанк, "БК Регион", Московский кредитный банк. Техническое размещение облигаций состоится 20 декабря 2019 года на Московской бирже.

"Газпром нефть" продолжила многолетнюю практику успешных размещений на российском публичном долговом рынке и стала первым эмитентом в нефтегазовом секторе, осуществившим рыночный выпуск облигаций объемом 20 млрд рублей со сроком погашения 10 лет. Возможность рыночного корпоративного размещения на такой срок свидетельствует о развитии российского финансового рынка и доверии инвесторов к долгосрочной стратегии развития компании. Высокий спрос инвестиционного сообщества на ценные бумаги "Газпром нефти" позволил нам зафиксировать минимальный размер ставки купона при максимальном объеме выпуска облигаций за всю историю рыночных размещений в России на сопоставимый срок", - сказал заместитель генерального директора "Газпром нефти" по экономике и финансам Алексей Янкевич.

В феврале 2018 года совет директоров "Газпром нефти" утвердил программу биржевых облигаций общим объемом до 170 млрд рублей. Срок обращения ценных бумаг, которые будут размещаться в рамках программы, составляет 15 лет. Действие программы - бессрочное.