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Совет директоров "Трансконтейнера" одобрил приобретение пакета акций "Русской тройки"

Стартовая цена пакета установлена на уровне 622 млн рублей

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Совет директоров "Трансконтейнера" одобрил участие компании в железнодорожном операторе "Русская тройка", аукцион по продаже 25% плюс одна акция который состоится 20 декабря. Об этом говорится в пресс-релизе "Трансконтейнера".

"Одобрено участие ПАО "Трансконтейнер" в АО "Русская тройка", - сообщает компания.

На данный момент пакет принадлежит "Российским железным дорогам".

Стартовая цена пакета установлена на уровне 622 млн рублей, минимальная цена продажи - 527,3 млн рублей. Шаг аукциона - 5 млн рублей, первый шаг 3 млн рублей, последний - 4,7 млн рублей. В июле аукцион по продаже пакета акций "Русской тройки" признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Оставшиеся 75% минус одна акция железнодорожного оператора принадлежат группе Fesco. Президент Fesco Александр Исурин говорил журналистам, что группа заинтересована в консолидации актива.

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