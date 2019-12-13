Украина после недельного перерыва возобновила импорт электроэнергии из России

КИЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Импорт электроэнергии из России на Украину возобновился после перерыва, наступившего после принятия Радой закона о его запрете, пока не вступившего в силу. Об этом сообщила в пятницу украинская аналитическая компания Exploration & Production Consulting (ExPro) со ссылкой на источники на рынке.

"Компании-трейдеры, начиная с 11 декабря, после почти недельного перерыва возобновили импорт электроэнергии из Российской Федерации, - извещает на своем сайте ExPro. - Как сообщают источники на рынке, в течение 11-13 декабря поставки выросли с 480 тыс. кВт*ч (11 декабря) до 1,268 млн кВт*ч (13 декабря)".

По данным источников компании, импорт электроэнергии из Белоруссии на Украину восстановился с 7 декабря и за последнюю неделю (7-13 декабря) он осуществлялся в объеме 2,6 млн - 5,3 млн кВт*ч в сутки.

За первые 13 дней декабря на Украину из России было импортировано 10,7 млн кВт*ч, а из Белоруссии - 27,3 млн кВт*ч электроэнергии.

По данным ExPro, импортные поставки электроэнергии из России приостановились 5 декабря, а из Белоруссии - 2 декабря.

В сентябре Верховная рада внесла поправки в законодательство, вновь разрешив приостановленный в 2015 году импорт электроэнергии из Белоруссии и РФ на договорной основе. Поставки электроэнергии из России в режиме импорта начались с 1 октября. Однако 4 декабря Верховная рада вновь запретила импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам, приняв во втором чтении поправки в закон "О рынке электрической энергии". При этом сохраняется возможность экспорта из Белоруссии, по сути, российской электроэнергии. Закон о запрете пока не был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским и поэтому пока не вступил в силу.