ВЭБ.РФ получит более 75% акций ФК ЦСКА

ГОРКИ, 13 декабря. /ТАСС/. ВЭБ.РФ конвертирует в акции долг ФК ЦСКА и получит более 75% акций клуба. Об этом сообщил журналистам председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, при этом он добавил, что ВЭБ рассматривает это как временную меру.

"Было принято очень важное решение, особенно для любителей футбола и болельщиков клуба ЦСКА, о конвертации долга, который был получен клубом для возведения комплекса недвижимости, включая стадион и деловой центр. Мы конвертируем существующий долг клуба в акции, при этом ВЭБ получит свыше 75% акций клуба", - сказал Шувалов.

"Для себя мы это рассматриваем, и так сегодня докладывали на набсовете, как временную меру для того, чтобы дать возможность развиваться клубу", - добавил он.

По словам Шувалова, госкорпорация рассчитывает привлечь инвестора в срок до трех лет. "Мы рассчитываем, что будем в состоянии привлечь инвестора в период от года до трех. Это не должно быть дольше, чем три года", - сказал Шувалов.

"Вместе с клубом ЦСКА и РФПИ уже работаем для того, чтобы привлечь новых инвесторов, которые будут стратегическими инвесторами для ЦСКА. Данная мера позволит сегодня не сдерживать ту деятельность клуба, которая является для них обычной, по приобретению новых игроков, по тому, чтобы клуб развивался. Будучи просто кредитором, мы ограничивали их деятельность, поскольку были вынуждены концентрировать финансовые ресурсы для оплаты долга. Сегодня ситуация таким образом меняется", - сказал Шувалов.