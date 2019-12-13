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Россельхознадзор снял запрет на поставки в Россию продукции двух белорусских предприятий

Речь идет о молочной продукции с Клецкого филиала ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" и сыра со Светлогорского филиала ПУП "Калинковичский молочный комбинат"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Россельхознадзор разрешил с 14 декабря поставки в Россию некоторых видов продукции двух белорусских предприятий, сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 14 декабря 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию определенных видов продукции с двух белорусских предприятий: молочной продукции с Клецкого филиала ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат"; сыра с Светлогорского филиала ПУП "Калинковичский молочный комбинат", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о снятии запрета принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследования в отношении продукции компаний, принятых мер для устранения нарушений и гарантии департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии.

Отправляемая белорусскими предприятиями в Россию продукция должна быть произведена не ранее 14 декабря и сопровождаться электронными ветеринарными сертификатами, указали в ведомстве.

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