Саммит ЕС отложил на 2020 год обсуждение реформы европейского стабфонда

БРЮССЕЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Саммит ЕС не достиг соглашения по плану реформы Европейского стабилизационного механизма (ESM, стабфонд зоны евро) и отложил обсуждение этой проблемы на 2020 год. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС, завершившегося в пятницу в Брюсселе.

"Саммит уполномочил Еврогруппу (совет министров финансов зоны евро - прим. ТАСС) продолжить работу над всем пакетом реформы ESM, пока продолжаются национальные юридические процедуры, а также над всеми элементами углубления Банковского союза", - говорится в заявлении.

ESM предназначен для защиты европейской финансовой системы от потрясений, аналогичных мировому финансовому кризису 2008-2009 годов и кризису евро 2010-2014 годов. Его основная задача - подпитывать ликвидностью государства, оказавшиеся на грани дефолта. ESM формируется из взносов государств зоны евро.

Разработанная Еврогруппой под руководством ее председателя Мариу Сентену концепция реформы ESМ прописывает правила, по которым средства ESM могут быть в экстренной ситуации использованы для защиты от банкротства системообразующих банков ЕС. Проблема в том, что обеспечивать стабильность банков в зоне евро должен другой финансовый инструмент - Единый механизм реструктуризации (SRM), который создан на финансовые отчисления самих банков. Однако его подушки ликвидности может оказаться просто недостаточно для защиты от банкротства крупных европейских банков. Именно в этом случае, по замыслу реформы, должны использоваться средства ESM.

Эта сложная система вызывает много нареканий у политиков в странах ЕС. Они, с одной стороны, опасаются утратить остатки контроля над собственной банковской сферой, а с другой - не готовы согласиться с тем, чтобы деньги их налогоплательщиков из фондов ESM могли уйти на санацию банка на другом краю Европы.