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Газовый конфликт России и Украины

Переговоры России и Украины по транзиту газа идут в Вене уже более трех часов

На встрече присутствуют глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава правления "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев и исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко

ВЕНА, 13 декабря. /ТАСС/. Двусторонние переговоры "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" по вопросу российско-украинского сотрудничества в газовой сфере идут в Вене уже более трех часов, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Они начались в 11:13 по венскому времени (13:13 по МСК). На встрече присутствуют глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава правления "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев и исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Как ожидается, основной темой станет продление контракта на транзит газа из РФ в Европу по украинской территории после 2019 года, так как действующее десятилетнее соглашение истекает уже в конце года.

Ранее Витренко заявлял, что 13 декабря является крайней датой для заключения контракта по долгосрочному бронированию транзитных мощностей украинской газотранспортной системы.

Переговоры России и Украины по газу

Предыдущие двусторонние переговоры состоялись 28 ноября в Вене. В них принимал участие министр энергетики РФ Александр Новак, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, руководители "Нафтогаза Украины" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины". Отмечалось, что стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере, "урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины".

Контракт на поставку и транзит газа через Украину между "Газпромом" и "Нафтогазом" заканчивается 31 декабря 2019 года. Россия, Украина и Еврокомиссия продолжают вести консультации по транзиту российского газа в ЕС через украинскую территорию в период с 2020 года, хотя диалог осложняют судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Москва предлагает "пакетное решение", которое включает мировое соглашение по судебным спорам и прямые закупки газа по сниженным тарифам. В качестве запасного варианта Россия готова продлить действующий транзитный договор на 2020 год. Однако Украина считает неприемлемым отказ от судебных разбирательств и подписание краткосрочного контракта.

Теги
УкраинаРоссияГазовый конфликт России и УкраиныМиллер, Алексей Борисович
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