Аэропорт в карельском городе Кемь планируют построить при поддержке Минтранса России

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Аэропорт в карельском городе Кемь, расположенном в арктической зоне России, будут строить при поддержке Министерства транспорта России, сообщил журналистам в пятницу глава республики Артур Парфенчиков по итогам заседания госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии. Объект планировалось возвести по федеральной целевой программе развития республики до 2020 года, однако он был исключен из последней редакции документа.

Сегодня в Кеми находится заброшенный военный аэродром, который уже многие годы не используется представителями Минобороны РФ. Власти Карелии намерены провести реконструкцию объекта и сделать взлетно-посадочную полосу пригодной для авиасообщения.

"Мы видим позицию Минобороны, что взлетно-посадочная полоса в Кеми на сегодня не представляет интереса для наших коллег из военного ведомства. Поэтому [министр транспорта РФ] Евгений Иванович Дитрих тоже озвучил конкретное предложение, а самое главное пообещал федеральную поддержку", - сказал Парфенчиков.

Сейчас власти намерены обратиться в Минобороны РФ с просьбой передать нуждающуюся в модернизации взлетно-посадочную полосу в собственность республики, после чего совместно с Минтрансом России регион приступит к формированию плана создания аэропорта. "Мы сейчас будем ставить вопрос о передаче аэропорта в собственность республики. Надеюсь, на положительный ответ со стороны Министерства обороны <...> Абсолютно уверен, что это должно состояться. Эта ВПП с учетом ее месторасположения крайне важна не только для Карелии, но и для всей страны, учитывая ее расположение на пересечении авиационных маршрутов", - сказал глава Карелии.

В 2017 году секретарь Совета безопасности РФ, председатель Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии Николай Патрушев предложил развивать малую авиацию в республике для того, чтобы сделать доступнее небольшие отдаленные населенные пункты региона. Предлагалось привести в порядок не действующие сейчас взлетно-посадочные полосы в Пудоже, Сортавале, Костомукше, Кеми и Лоухи. В 2019 году руководство республики объявило, что по программе развития до 2020 года в Карелии будет модернизирована только ВПП в Сортавале.

Город Кемь в составе Кемского района вошел в федеральную программу развития Соловецкого архипелага, вместе с Лоухским и Беломорским районами причислен к Арктической зоне страны. Через Кемь, расположенную на берегу Белого моря, лежит альтернативный маршрут на Соловки, который не требует перелетов.