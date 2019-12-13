Совет директоров Rambler до конца года обсудит ситуацию с Nginx на внеочередном заседании

В чем суть спора?

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx. В чем суть спора?

На эту тему

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Rambler Group до конца декабря соберет внеочередное заседание совета директоров, на котором будет обсуждаться ситуация вокруг конфликта группы с компанией Nginx.

Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Rambler.

"По просьбе [председателя совета директоров Rambler Group, первого зампреда правления Сбербанка] Льва Хасиса до конца декабря будет проведен внеочередной совет директоров, в рамках которого со Сбербанком мы детально разберем ситуацию [вокруг Nginx]", - сказали в пресс-службе.