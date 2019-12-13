МЭР до конца года внесет в правительство законопроект о механизмах поддержки НКО

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Министерство экономического развития России планирует до конца года внести в правительство законопроект, который позволит некоммерческим организациям (НКО) использовать механизмы поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил в пятницу директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Артем Шадрин.

"Законопроект согласован с федеральными органами исполнительной власти, сейчас мы завершаем согласование с Минюстом по достаточно формальным вопросам и в ближайшие дни внесем его в правительство. Я думаю, что до конца года мы это точно сделаем", - сказал он на заседании Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ, которое прошло в Совете Федерации.

В сентябре этого года Шадрин отмечал, что министерство подготовило законопроект, который направлен на возможность использования НКО механизмов, уже сформированных для поддержки малого и среднего бизнеса. Среди них он называл услуги региональных гарантийных фондов и центров микрофинансирования. Представитель ведомства отмечал, что при наличии существующего механизма "бессмысленно создавать параллельную инфраструктуру для поддержки НКО".