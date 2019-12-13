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Власти Карелии направят неиспользованные деньги ФЦП на развитие дорог Петрозаводска

В городе работают над проектом расширения реконструированного в 2017 году Гоголевского моста, соединяющего центр Петрозаводска с густонаселенным спальным районом

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 декабря. /ТАСС/. Власти Карелии намерены развивать дорожную инфраструктуру Петрозаводска с новыми развязками между центром города и спальными районами за счет привлечения кредитов Нового банка развития, созданного странами БРИКС, и неиспользованных средств федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года. Об этом журналистам в пятницу сообщил глава республики Артур Парфенчиков по итогам заседания госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии.

Планировалось, что с 2016 по 2020 годы на ФЦП из федерального бюджета будет ежегодно выделяться по 3 млрд рублей, но в 2016 году на эти цели в бюджете страны было заложено 200 млн рублей, а на 2017 год - 169 млн рублей.

"Благодаря Николаю Платоновичу Патрушеву, руководителю [Государственной] комиссии, у нас есть возможность получить те деньги федеральной целевой программы, которые не были использованы в первые два года, как раз на улучшение дорожной инфраструктуры города Петрозаводска. Кроме того, сегодня есть интересные предложения банка БРИКС. Это могут быть выгодные кредиты, и мы рассмотрим в рамках этой работы возможность привлечения дополнительных средств для того, чтобы решить в том числе вопросы транспортной комфортности в городе Петрозаводске", - сказал Парфенчиков.

Власти региона сейчас работают над проектом расширения реконструированного в 2017 году Гоголевского моста, соединяющего центр Петрозаводска с густонаселенным спальным районом столицы Карелии. По словам Парфенчикова, сейчас мост не используется на полную мощность, в то же время для строительства его второй очереди необходимо продумать альтернативные пути развязок. Мост "упирается в две-три улицы", что приведет к заторам на дорогах.

"Мне кажется, гораздо важнее создать альтернативные пути развязок параллельно с решением вопроса по Гоголевскому мосту. <…> Сейчас мы проектируем решения, которые помогут более удобно нам связать Древлянку, Сулажгору, Пятый поселок с центром города <...>. Такие проекты должны рассматриваться в комплексе, только тогда, наверное, мы определим приоритетные по времени реализации проекты", - сказал руководитель региона.

Новый банк развития стран БРИКС уже финансировал крупные объекты в Карелии. Банк вложил средства в строительство малых гидроэлектростанций "Белопорожская ГЭС-1" и "Белопорожская ГЭС-2" в Кемском районе Карелии. Это стало первым проектом финансовой организации на территории России.

Теги
Парфенчиков, Артур ОлеговичРоссияКарелия
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