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Газовый конфликт России и Украины
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В "Нафтогазе" сообщили, что переговоры по газу между Россией и Украиной прошли успешно

Исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко отметил, что стороны продолжают работать
Здание компании "Нафтогаз Украины" Петр Сивков/ТАСС
Описание
Здание компании "Нафтогаз Украины"
© Петр Сивков/ТАСС

ВЕНА, 13 декабря. /ТАСС/. Переговоры "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" по транзиту газа в Вене прошли успешно, стороны продолжают работать. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

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"Относительно успешно, мы продолжаем работу, - сказал Витренко на вопрос ТАСС, как прошли переговоры. - Мы продолжаем работу. Это уже успех".

Витренко отметил, что РФ и Украина на переговорах по газу занимают максимально конструктивную позицию.

"Завершили встречу с Алексеем Миллером, договорились продолжать прорабатывать варианты продолжения транзита. Пока рано говорить о согласованном варианте, но мы занимаем максимально конструктивную позицию", - написал он на своей странице в Facebook.

Основной темой сегодняшних переговоров в Вене стало продление контракта на транзит газа из России в Европу по украинской территории после 2019 года, так как действующее десятилетнее соглашение истекает уже в конце этого года. Ранее Витренко заявлял, что 13 декабря является крайней датой для заключения контракта по долгосрочному бронированию транзитных мощностей украинской газотранспортной системы.

Предыдущие двусторонние переговоры состоялись 28 ноября в Вене. В них принимал участие министр энергетики России Александр Новак, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, руководители "Нафтогаза" и компании "Оператор газотранспортной системы Украины". Отмечалось, что стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере, "урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины".

 

Теги
УкраинаРоссияГазовый конфликт России и Украины
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