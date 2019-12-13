Минкоммерции КНР подтвердило достижение консенсуса по первому этапу торговой сделки с США

ПЕКИН, 13 декабря. /ТАСС/. Власти Китая и США достигли консенсуса по первому этапу торговой сделки с США. Об этом заявил в пятницу заместитель представителя Китая на международных торговых переговорах, замглавы Минкоммерции КНР Ван Шоувэнь.

"Китай и США достигли консенсуса по поводу соглашения по торговле на первоначальном этапе", - сообщил он на пресс-конференции.

По словам чиновника, документ будет состоять из девяти пунктов и носить равноправный характер.

В новость были внесены изменения (18.32 мск) — добавлена информация по тексту.